Las 20 frases más importantes del papa León XIV en el Palacio Libertad: democracia, economía y corrupción

Tradición e identidad argentina: Remarcó los símbolos del ser nacional al mencionar "al Martín Fierro, a Borges, el tango y el mate compartido que convierte una pausa en ocasión de conversación".

La continuidad histórica: "Ninguna generación comienza la patria desde cero, la recibe".

El legado del papa Francisco: "Recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia".

Su llegada al país: "He venido como sucesor del apóstol Pedro y por ello como pastor".

El valor de la familia: "La familia, célula básica de la sociedad".

Límites del ejercicio público: "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y al reconocer los límites del poder".

Pluralismo y compatriotas: "Reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

Custodia institucional: "La democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada".

El éxodo de la juventud: "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños".

Centralidad de la persona: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Iniciativa privada e inclusión: "Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades".

Dignidad laboral: "Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo".

Protección del no nacido: "¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural".

Inteligencia Artificial y ética: "El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura".

Lucha contra el crimen y las mafias: "El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción, dañan la convivencia".

Condena a la corrupción: "La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".