Las 20 frases más importantes del papa León XIV en el Palacio Libertad: democracia, economía y corrupción
El sumo pontífice cerró su primera jornada en la Argentina con un impactante discruso que incluso llegó a incomodar al presidente Javier Milei.
Ante la atenta mirada del presidente Javier Milei, gobernadores y las máximas figuras del arco político y social de la Argentina, el papa León XIV brindó una histórica e intensa alocución en el Palacio Libertad, en su primera jornada de actividades en el país.
Con constantes apelaciones a la identidad cultural del país, reflexiones éticas sobre el ejercicio de la autoridad y directas advertencias socioeconómicas, el Santo Padre dejó un compilado de definiciones clave para el futuro de la nación.
Las principales frases del papa León XIV en el Palacio Libertad
1. Misión pastoral e identidad cultural
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Su llegada al país: "He venido como sucesor del apóstol Pedro y por ello como pastor".
El legado del papa Francisco: "Recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia".
La continuidad histórica: "Ninguna generación comienza la patria desde cero, la recibe".
Tradición e identidad argentina: Remarcó los símbolos del ser nacional al mencionar "al Martín Fierro, a Borges, el tango y el mate compartido que convierte una pausa en ocasión de conversación".
2. Democracia, poder y convivencia política
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Custodia institucional: "La democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada".
Pluralismo y compatriotas: "Reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".
Límites del ejercicio público: "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y al reconocer los límites del poder".
El valor de la familia: "La familia, célula básica de la sociedad".
3. Trabajo, economía e inclusión social
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Dignidad laboral: "Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo".
Iniciativa privada e inclusión: "Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades".
Centralidad de la persona: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".
El éxodo de la juventud: "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños".
4. Ética, vida, tecnología y lucha contra el delito
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Protección del no nacido: "¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural".
Inteligencia Artificial y ética: "El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura".
Lucha contra el crimen y las mafias: "El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción, dañan la convivencia".
Condena a la corrupción: "La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".
La paz internacional: "Los legítimos intereses de cada nación han de defenderse mediante el diálogo".
5. El tejido social, Gardel y la bendición final
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Límites de la política pública: "Hay bienes que una sociedad necesita y que ninguna política pública puede producir por sí sola".
La cita a Carlos Gardel: "Es un soplo la vida, pero perdura el bien".
El mandato constitucional: "Mantener vivo aquel propósito de constituir la unión nacional proclamado en el preámbulo de su Constitución".
Bendición y cita a Francisco: Evocó la célebre premisa de su antecesor ("Que el Señor los haga crecer como pueblo") y cerró su histórico discurso en la Capital Federal: "Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes".
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