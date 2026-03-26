Viaje a Punta del Este: la PSA busca contratos del amigo de Manuel Adorni con la TV Pública

El piloto declaró que, en calidad de “bróker”, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de diez viajes por U$S42.250, uno de los cuales vendió a Grandio por 3.000 de la misma moneda mediante un pago en efectivo realizado por una persona que mandó el periodista y empresario amigo de Adorni, a quien identificó como “Horacio”.

Respecto del precio facturado del vuelo realizado en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, Issin testificó ante el juez que se trató de un tramo “vacío”, que suele venderse a un costo menor, precisando que sobre el precio original de U$S4.800 aplicó una quita de U$S1.800.