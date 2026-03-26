Viaje a Punta del Este: la PSA busca contratos del amigo de Manuel Adorni con la TV Pública
Así lo ordenó la Justicia luego de que fueran pedidos infructuosamente al Gobierno. El operativo lo realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga la causa judicial iniciada por los viajes de Manuel Adorni a Punta del Este, había solicitado al Gobierno los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la TV Pública, pero no obtuvo respuesta.
De manera que se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) buscarlos este jueves en la sede de la señal estatal de televisión, para intentar determinar si hay alguna irregularidad en la contratación o presunta dádiva del amigo del jefe de Gabinete, quien lo acompañó en el vuelo de ida a la costa uruguaya.
Según consta en las facturas que tomaron estado público, fue Grandio quien pagó los vuelos de Adorni y su familia a Punta del Este, y este mismo jueves un testigo confirmó ese dato, de acuerdo a fuentes judiciales cercanas al caso.
Fue el piloto Agustín Issin Hansen, de 46 años, con amplia experiencia en aviación comercial y privada, quien declaró ante el juez Ariel Lijo y ratificó que el vuelo fue pagado el 9 de marzo pasado por Grandio, además de dar otros detalles del viaje.
La presentación comenzó a las 11.30 en los tribunales federales de Comodoro Py y toda la instancia de declaración duró casi cuatro horas, según trascendió, además de aportar otro tipo de documentación vinculada al caso, como imágenes captadas con su teléfono celular.
El piloto declaró que, en calidad de “bróker”, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de diez viajes por U$S42.250, uno de los cuales vendió a Grandio por 3.000 de la misma moneda mediante un pago en efectivo realizado por una persona que mandó el periodista y empresario amigo de Adorni, a quien identificó como “Horacio”.
Respecto del precio facturado del vuelo realizado en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, Issin testificó ante el juez que se trató de un tramo “vacío”, que suele venderse a un costo menor, precisando que sobre el precio original de U$S4.800 aplicó una quita de U$S1.800.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario