Tras el polémico tuit, Victoria Villarruel aseguró que su relación con Javier Milei "está bien"

"Siempre quise defender a la Selección Argentina y a los argentinos. Todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo", dijo esta semana la Vicepresidenta en un acto en Catamarca, pero ya en Palermo para asistir a la 136º Exposición Rural la funcionaria no pudo eludir los comentarios, incluidos los del vocero Manuel Adorni.