Video: tenso cruce entre Hernán Lombardi y un profesor de la UBA en Canal 9

Lombardi y Alabarces intercambiaban palabras en tono cada vez más hostil y la conductora del programa, Romina Mangel, se vio obligada a interrumpir la transmisión en vivo para señalar lo que ocurría detrás de cámaras.

"Hay una pelea acá atrás... No es la idea. Agresiones físicas no, ¿podemos seguir con el programa? Queremos dialogar civilizadamente, estemos de acuerdo o no", comentó, visiblemente preocupada por el desarrollo de los hechos. Si bien la pelea no fue transmitida en pantalla, las tensiones y la incomodidad en el set eran evidentes.

lombardi pablo alabarces

Más tarde, Alabarces, profesor del seminario de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se refirió al episodio en sus redes sociales, admitiendo que fue la primera vez que insultó a un diputado. "Es la primera vez en mi vida que puteo a un diputado, posiblemente no sea la última", comentó, en referencia directa al intercambio con Lombardi.

En respuesta a los cuestionamientos de Mangel, quien le preguntó si insultar era una forma adecuada de resolver las diferencias, Alabarces reconoció que "por supuesto que no es el camino", pero justificó su reacción por el pasado de Lombardi como responsable de despidos masivos en la Agencia Télam durante su gestión en 2016.

“Este tipo echó a 325 compañeros de Télam en 2016”, agregó el sociólogo, evidenciando que su enojo provenía de heridas abiertas del pasado.