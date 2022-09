Discurso de odio: qué dijo Viviana Canosa del intento de asesinato a Cristina Kirchner

Qué dijo Canosa del atentado a Cristina Kirchner

canosa macri

"Pasa lo mismo que en Venezuela, inventan atentados, decretan feriados y después encarcelan opositores. ¿Se imaginan a Lanata o Macri presos?", se preguntó Canosa.

Canosa puso en duda el atentado, llegó a decir que Raúl Alfonsín sufrió tres y "no se hizo el pobrecito".

"Por qué no se puede decir que el atentado fue raro. Todo está manchado por la política", insistió la chimentera, propagadora de fake news, a quién Mauricio Macri quiere como candidata en Juntos por el Cambio y en su canal, el del diario La Nación.

Vivana Canosa Patricia Bullrich.jpg

"La custodia no funcionó, nadie se avalanzó sobre Cristina Fernández de Kirchner, la dejaron ahí seis minutos más sola firmando libros. El arma era vieja, no funcionaba bien. El asesino no supo manipular el arma, el teléfono se borró. A la novia del acusado la detuvieron varios días después. Pero ellos no nos dan explicaciones. Ahora, si vos tenés dudas sobre el atentado, sos un traidor a la patria", sentenció.