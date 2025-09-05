Javier Milei en Los Ángeles: "En 30 o 40 años podremos convertirnos en potencia..."

Y ante unos silenciosos financistas de todo el mundo, pero principalmente de los Estados Unidos que no mostraron demasiado entusiasmo, aventuró que “en un lapso de 30 a 40 años podremos convertirnos en una potencia, con niveles de ingresos en línea a los de Irlanda o los de Suiza”.

Embed - Discurso del Presidente Javier Milei ante líderes empresariales en Los Ángeles.

Reclusión en Olivos

Luego semejantes pronósticos, Javier Milei vuela de regreso a Buenos Aires para recluirse en la Quinta de Olivos, donde tiene previsto recluirse todo el fin de semana y el domingo esperar los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires.

Tras arribar a Aeroparque en la madrugada de este sábado, el mandatario descansará durante todo el sábado, sin ninguna actividad agendada para la jornada; de hecho, tampoco tiene previsto hacerse presente en el búnker libertario de La Plata, a pesar de que se puso como garante de la campaña bonaerense.