Quién es Leo Flores, la joya de Boca elogiada por Leandro Paredes tras el Superclásico en el Monumental

Una de sus principales virtudes es la pegada. En la octava fecha del torneo de Reserva, fue protagonista de un gol olímpico frente a Platense que sorprendió a todos y confirmó su precisión. Su salto deportivo se dio con fuerza en 2023, cuando bajo la conducción de Antonio Barijho en Séptima División fue clave en la obtención del campeonato. Su rendimiento lo llevó rápidamente a ser promovido a la Reserva.