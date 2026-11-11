Récord absoluto: la misa del papa León XIV en Luján es la de mayor impacto demográfico en la historia
Al cruzar datos de asistencia con cantidad de habitantes de cada país, la celebración del papa León XIV en Argentina desplaza a los eventos de Filipinas.
Los 3.500.000 de fieles que se congregaron frente a la Basílica de Luján ubicaron a la misa del papa León XIV en el tercer lugar del ranking global de asistencia nominal. Sin embargo, al ponderar ese número bruto con la cantidad de habitantes de cada país anfitrión al momento de la visita, la Argentina alcanza un récord histórico sin precedentes.
Al cruzar los datos demográficos, la reciente convocatoria en territorio bonaerense demuestra ser la de mayor impacto y movilización proporcional en la historia de los viajes papales.
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Argentina lidera el nuevo ranking mundial ponderado por población
Tomando en cuenta a los 46 millones de argentinos actuales frente a los registros demográficos históricos de Filipinas y Brasil, el ranking de las cinco misas más multitudinarias se reordena de la siguiente manera:
- Luján, Argentina (León XIV - 2026): Con 3.500.000 asistentes sobre una población de 46 millones, la Iglesia logró movilizar al 7,60% del país. Es el nuevo récord histórico absoluto.
- Manila, Filipinas (Juan Pablo II - 1995): Con 4.500.000 fieles sobre una población de 70,5 millones de habitantes en aquel año, el evento representó una movilización del 6,38%.
- Manila, Filipinas (Papa Francisco - 2015): Aunque ostenta el récord de asistencia bruta con 6.500.000 personas, la población filipina había escalado a 105,3 millones, lo que licúa el impacto a un 6,17%.
- Buenos Aires, Argentina (León XIV - 2026): Los 2.500.000 feligreses reunidos en el Monumento a los Españoles equivalen al 5,43% de la población nacional actual, consolidando el fenomenal impacto de la reciente gira.
- Río de Janeiro, Brasil (Papa Francisco - 2013): Los 3.200.000 asistentes congregados durante la Jornada Mundial de la Juventud significaron un 1,59%, debido a la masiva población de 201 millones de brasileños en 2013.
Los números confirman la magnitud del fenómeno espiritual y social que atravesó el país. El paso de León XIV no solo posicionó dos de sus ceremonias en el Top 5 histórico, sino que logró que la Argentina supere hitos que parecían estadísticamente imbatibles.
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