Retomaron la búsqueda de Martín Núñez en el Río de la Plata

Acto seguido, les dijo a sus acompañantes que iba a nadar un rato. Luego de que pasaran varios minutos en los que no apareció, dieron aviso a la Prefectura que activó de urgencia el protocolo de emergencia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1875882813012242769&partner=&hide_thread=false Desesperada búsqueda de un joven en Olivos: se tiró al agua y no volvió a salir



[VIVO] https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/yRGReo811b — C5N (@C5N) January 5, 2025

"Delimitamos un área específica en función de la información que nos brindaron los testigos y realizamos tareas de rastreo subacuático, con un enfoque en el fondo del río", detalló el subprefecto Federico Romero, jefe de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental Tigre en diálogo con Todo Noticias.

"Martín ya había navegado en esta área. Es desgarrador estar acá sin saber qué pudo haber pasado", indicó un integrante de la familia, que por estas horas aguarda noticias.

Para su búsqueda se desplegó un operativo que incluye embarcaciones, motos de agua, un equipo de buzos y un dron. El subprefecto se mostró confiado con las condiciones climáticas actuales, que facilitan un trabajo de rastrillaje ininterrumpido.

Además, la Prefectura Naval investiga otros factores que pudieron haber desembocado en la desaparición del joven, como corrientes subacuáticas, remolinos o la densa vegetación del fondo del río.

El padre del joven desaparecido en el Río de la Plata: "Tengo la esperanza de que lo rescataron y está inconsciente en algún lado"

"Se sigue haciendo el rastrillaje en la zona 1, el punto donde mi hijo se perdió, y hoy van a comenzar la zona 2", explicó, en diálogo con Paula Avellaneda en C5N.

"El viernes a las 15 hablé con él por WhatsApp, le mandé un audio preguntándole qué andaba haciendo y me dijo 'estoy navegando pa, más tarde regreso a casa'. Le contesté: 'Bueno hijo, pasala lindo, mandá video'", relató.

"A las 16:22 recibo un llamado del teléfono de mi hijo, atendí y fue la mala noticia, era la novia que me decía 'Martín se tiró al agua, no sale, no lo veo'. No se escuchaba mucho, había mucho viento, todavía no caía hasta que pude venir para acá, donde realmente me enteré de lo que estaba pasando, ya se había activado el sistema de búsqueda y rescate de la Prefectura. Me quedé acá a esperar más noticias del velero", continuó.

Pese a la falta de novedades, Cristian se mostró positivo. "Sigo teniendo la esperanza. Felicito el buen profesionalismo que le está poniendo la Prefectura, están haciendo un esfuerzo grandísimo, me deja muy tranquilo", resaltó.

Además, contó que su hijo "no era de tirarse siempre al agua, no en esta zona, sí más por San Fernando". "Sabía hacer navegaciones por acá y una vez fue hasta Uruguay. Algo de conocimiento tenía, pero no era de saltar siempre", señaló.

En cuanto a lo sucedido, el hombre describió: "Por lo que me contó su amigo Gastón, ataron un extremo de la soga a una baranda del velero y el otro a un salvavidas. Mi hijo decidió tirarse y agarrarse de ese salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente, cuando saltó, el salvavidas ya se había corrido y estaba más lejos. El agua estaba con mucho movimiento y él, si bien sabe nadar, no tiene experiencia en estos lugares. El amigo se tiró, lo trató de ayudar, mi hijo estaba desesperado en tratar de agarrarse de él, se soltaron, el amigo se pudo agarrar del salvavidas, Martín se había alejado más por la corriente y lo perdieron de vista".