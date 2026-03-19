Apareció Esmeralda en Cosquín: la nena fue trasladada a un hospital con una herida en el rostro

Cómo es el lugar donde encontraron a Esmeralda

Esmeralda apareció a unos 500 metros lineales de su domicilio, en un lugar que ya había sido rastrillado el día anterior con resultados negativos, según confirmaron las autoridades. En el predio funcionaba antiguamente una colonia de vacaciones que con el paso del tiempo se convirtió en una zona de pastizales.

esmeralda

Un detalle a tener en cuenta es que, a pesar de la distancia, de las condiciones de la zona y de que estaba descalza, la nena no presentaba heridas visibles en las piernas ni en los pies. Esto reforzaría la hipótesis de que fue trasladada por otra persona hasta ese lugar.

esmeralda cosquin

“Es difícil pensar que una criatura de dos años pueda caminar tantos metros y adentrarse en el bosque hasta llegar a donde fue encontrada”, consideró Cardinali. Confirmó además que la nena se encontraba sola, transitando por una calle.

La menor permanece por el momento bajo revisión médica y a la espera de los resultados de los chequeos de rutina para comprobar su estado de salud.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho. La Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, se encuentra abocada ahora a determinar qué sucedió con la menor durante estas 21 horas que estuvo desaparecida.