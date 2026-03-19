Apareció Esmeralda en Cosquín: la nena fue trasladada a un hospital con una herida en el rostro
La menor presentaba algunas lesiones en la piel y fue sometida a una revisión médica para constar su estado de salud.
Esmeralda, la nena de dos años que estuvo desaparecida durante 21 horas en Cosquín, fue hallada con vida este jueves en un descampado cercano a su casa del barrio San José Obrero. Tras difundirse las primeras imágenes, se informó que la menor presentaba una pequeña lesión la cabeza.
La menor fue encontrada alrededor de las 11 por efectivos policiales de la brigada motorizada de la departamental Punilla que patrullaban la zona. Si bien se encontraba en aparente buen estado de salud general, tuvo que ser asistida en un primer momento por una herida en la zona de la frente. En principio, se trataría solo de un raspón a la altura de la ceja.
Tras realizarle las primeras curaciones en el lugar, la nena fue trasladada por un servicio de ambulancias al Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, acompañada por su madre, una médica y la fiscal Silvana Pen, quien se encuentra a cargo de la investigación del caso.
El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, habló desde la puerta del hospital y confirmó que la nena presentaba “algunas lesiones en piel” y “picaduras de mosquitos”, pero destacó como positivo que la encontraron con “un estado de hidratación aceptable” pese al tiempo transcurrido desde su desaparición. Además, detalló que, al momento de ser encontrada, la nena llevaba puesto el mismo body que vestía al momento de su desaparición.
Sin embargo, comentó: “Emocionalmente se la veía dentro de todo tranquila. Seguramente en este hospital se harán los estudios pertinentes y la revisión medica exhaustiva, así como también análisis toxicológicos para si la nena estaba así por un posible shock emocional o por otra situación”.
Cómo es el lugar donde encontraron a Esmeralda
Esmeralda apareció a unos 500 metros lineales de su domicilio, en un lugar que ya había sido rastrillado el día anterior con resultados negativos, según confirmaron las autoridades. En el predio funcionaba antiguamente una colonia de vacaciones que con el paso del tiempo se convirtió en una zona de pastizales.
Un detalle a tener en cuenta es que, a pesar de la distancia, de las condiciones de la zona y de que estaba descalza, la nena no presentaba heridas visibles en las piernas ni en los pies. Esto reforzaría la hipótesis de que fue trasladada por otra persona hasta ese lugar.
“Es difícil pensar que una criatura de dos años pueda caminar tantos metros y adentrarse en el bosque hasta llegar a donde fue encontrada”, consideró Cardinali. Confirmó además que la nena se encontraba sola, transitando por una calle.
La menor permanece por el momento bajo revisión médica y a la espera de los resultados de los chequeos de rutina para comprobar su estado de salud.
Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho. La Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, se encuentra abocada ahora a determinar qué sucedió con la menor durante estas 21 horas que estuvo desaparecida.
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