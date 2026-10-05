Sandra Pettovello aceptó a la Justicia y jubilados de Anses cobrarán con el Retro Suplemento el 82% móvil
El Gobierno reglamentó el pago del suplemento dinerario para que los jubilados de Anses alcancen el 82% del salario mínimo. Conocé a quiénes les corresponde.
El Ministerio de Capital Humano oficializó una medida clave para el sector pasivo. Tras el dictamen correspondiente, los jubilados de la Anses que cumplan con los requisitos legales percibirán un retro suplemento dinerario que les garantizará alcanzar un haber equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
A qué jubilados les corresponde el cobro del 82% móvil
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De acuerdo con la reglamentación del artículo 125 bis de la Ley N° 24.241, el Estado Nacional garantiza el pago de este suplemento para alcanzar el 82% del salario mínimo a un universo estimado en más de 1,3 millones de beneficiarios.
La medida abarca a quienes hayan accedido a su beneficio previsional cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos exigidos, incluyendo a los siguientes grupos:
- Beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos.
- Titulares de jubilaciones por regímenes diferenciales, especiales o insalubres.
- Beneficiarios de retiro por invalidez que cuenten con aportes regulares.
- Jubilados pertenecientes a las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión que fueron transferidos al Estado Nacional.
- Titulares de pensiones directas o derivadas de todos los beneficios mencionados anteriormente.
Por el contrario, la normativa aclara explícitamente que la garantía del 82% móvil no resulta aplicable a aquellos beneficiarios que hubiesen accedido a la jubilación a través de las leyes de moratoria previsional.
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