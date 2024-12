6 canciones navideñas para escuchar en Nochebuena

Feliz Navidad

Un clásico tema de José Feliciano, perfecto para iniciar los éxitos emblema de estas fiestas.

Embed - José Feliciano - Feliz Navidad (Official Audio)

Jingle Bells

De las canciones en inglés más conocidas y reconocibles en la voz de Bobby Helms.

Santa Claus Llegó a La Ciudad

Uno de los temas más recordados de Luis Miguel que nos deleitó con la canción perfecta para cantar en familia.

Embed - Luis Miguel - Santa Claus Llego A La Ciudad (Official Music Video)

Rockin’ Around The Christmas Tree

Otro tema en inglés que pone a bailar a quien lo escucha; perfecto para ser escuchado con los seres queridos.

Embed - Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree (Official Lyric Video)