Tragedia: influencer murió por una embolia tras un procedimiento de alargamiento de pene
El empresario británico-nigeriano de 43 años falleció en Tailandia luego de aplicarse inyecciones de ácido hialurónico en el miembro viril.
El empresario e influencer británico-nigeriano Igho "Tiny" Ubiribo, de 43 años, perdió la vida a causa de una embolia pulmonar provocada de manera directa por una intervención de algaramiento de pene, según confirmó en las últimas horas la investigación forense realizada por el Tribunal del Oeste Interior de Londres.
De esta manera, un procedimiento estético ambulatorio en una clínica de Bangkok terminó en tragedia y reavivó el debate internacional sobre los riesgos de las cirugías de modificación masculina.
El dramático episodio tuvo lugar mientras Ubiribo disfrutaba de un viaje de lujo junto a su esposa, la diseñadora de moda Danielle Simba Allen, con quien se hospedaba en el hotel Marriott de la capital tailandesa.
De acuerdo con el expediente, el empresario se sometió a la aplicación de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en su zona íntima. Poco después de recibir las inyecciones, la pareja asistió a una sesión de masajes, instancia en la cual el hombre comenzó a manifestar un agudo dolor en el pecho y sufrió dos desmayos consecutivos.
Muerte del influencer Igho "Tiny" Ubiribo: urgencia, agonía y una despedida millonaria
Ante la gravedad del cuadro, Ubiribo fue derivado de urgencia al Hospital Sukhumvit. Aunque al ingresar logró responder brevemente a los facultativos y su esposa alertó sobre las sustancias inyectadas horas antes, el influencer volvió a desvanecerse antes de ser sometido a una tomografía computarizada.
Pese a ser trasladado de inmediato a la unidad de terapia intensiva y a ser sometido a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 100 minutos, el empresario falleció en la madrugada. La autopsia posterior practicada en territorio británico confirmó los peores presagios al hallar en sus pulmones material celular compatible con el relleno estético.
Ubiribo, conocido en el ámbito digital como Denisi o Ego, acumulaba más de 185.000 seguidores en Instagram, plataforma donde exponía un estilo de vida fastuoso compuesto por viajes exclusivos, indumentaria de alta costura y propiedades valuadas en millones de dólares entre Los Ángeles y Londres.
Su casamiento en 2022 con Danielle Simba Allen en Zimbabue había costado cerca de 473.000 dólares. Meses atrás, su despedida en la capital británica estuvo marcada por el mismo lujo: fue sepultado en un ataúd de oro tasado en más de 745.000 dólares, en una ceremonia que reunió a personalidades internacionales de la música, como el reconocido artista nigeriano Davido.
El trágico desenlace devolvió al centro de la escena las severas advertencias de la comunidad médica global y de especialistas de instituciones como la Cleveland Clinic. Los profesionales recuerdan que estas intervenciones electivas —que pueden alcanzar los 9.000 dólares de costo con resultados temporales de apenas medio año— no sólo conllevan peligros letales de embolia, sino también riesgos crónicos de infecciones severas, cicatrices irreversibles, pérdida de sensibilidad, disfunción eréctil y graves deformaciones físicas.
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