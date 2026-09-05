Tragedia: influencer murió por una embolia tras un procedimiento de alargamiento de pene

Pese a ser trasladado de inmediato a la unidad de terapia intensiva y a ser sometido a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 100 minutos, el empresario falleció en la madrugada. La autopsia posterior practicada en territorio británico confirmó los peores presagios al hallar en sus pulmones material celular compatible con el relleno estético.

Ubiribo, conocido en el ámbito digital como Denisi o Ego, acumulaba más de 185.000 seguidores en Instagram, plataforma donde exponía un estilo de vida fastuoso compuesto por viajes exclusivos, indumentaria de alta costura y propiedades valuadas en millones de dólares entre Los Ángeles y Londres.

Su casamiento en 2022 con Danielle Simba Allen en Zimbabue había costado cerca de 473.000 dólares. Meses atrás, su despedida en la capital británica estuvo marcada por el mismo lujo: fue sepultado en un ataúd de oro tasado en más de 745.000 dólares, en una ceremonia que reunió a personalidades internacionales de la música, como el reconocido artista nigeriano Davido.

El trágico desenlace devolvió al centro de la escena las severas advertencias de la comunidad médica global y de especialistas de instituciones como la Cleveland Clinic. Los profesionales recuerdan que estas intervenciones electivas —que pueden alcanzar los 9.000 dólares de costo con resultados temporales de apenas medio año— no sólo conllevan peligros letales de embolia, sino también riesgos crónicos de infecciones severas, cicatrices irreversibles, pérdida de sensibilidad, disfunción eréctil y graves deformaciones físicas.