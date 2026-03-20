A qué hora arranca el otoño hoy viernes 20 de marzo

Equinoccio otoño sol Durante el equinoccio los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el ecuador generando un equilibrio temporal de luz y oscuridad.

Cómo será el otoño 2026: temperaturas y precipitaciones según el pronóstico

El otoño de 2026 estará influenciado por una serie de factores meteorológicos que modificarán las condiciones habituales en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico trimestral para marzo, abril y mayo, anticipando que “amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal y variaciones regionales en las precipitaciones”.

Según el informe del SMN, existe mayor probabilidad de temperatura media superior a la normal en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, se espera que los valores se sitúen dentro del rango normal o superior a la normal. El tercil superior implica temperaturas cerca de 0,5 °C por encima del promedio del periodo, aunque esta cifra varía según la región y la serie histórica.

Por otro lado, las precipitaciones tendrán una na mayor probabilidad de valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

El Noroeste y el sur de la Patagonia podrían experimentar precipitaciones superiores a la normal, mientras que en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, la tendencia es a registros normales o inferiores a la normal.