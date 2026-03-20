A qué hora arranca el otoño hoy viernes 20 de marzo
El equinoccio marca el fin del verano en el hemisferio sur y hará que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.
El verano se despide en el hemisferio sur y da paso al otoño. Con el correr de los días, las temperaturas bajan, las hojas de los árboles cambian hacia tonos amarillos y marrones, y la luz solar comienza a acortarse.
Según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio ocurrirá este viernes 20 de marzo a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina, y desde ese momento se iniciará un periodo de transformación en la naturaleza y en la vida cotidiana.
Desde el punto de vista astronómico, el equinoccio ocurre cuando los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre la línea del Ecuador. En ese momento, la luz se distribuye de forma casi igual entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.
Esta posición particular de la Tierra genera que, durante esa jornada, el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. En la mayoría de las regiones, ambos se extienden por unas 12 horas. En las zonas polares, en cambio, este equilibrio no se presenta de la misma forma.
Durante el equinoccio, el día y la noche tienen exactamente la misma duración, un equilibrio que luego se rompe a medida que la Tierra avanza en su órbita y la inclinación del eje terrestre modifica la cantidad de luz recibida en cada región.
Cómo será el otoño 2026: temperaturas y precipitaciones según el pronóstico
El otoño de 2026 estará influenciado por una serie de factores meteorológicos que modificarán las condiciones habituales en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico trimestral para marzo, abril y mayo, anticipando que “amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal y variaciones regionales en las precipitaciones”.
Según el informe del SMN, existe mayor probabilidad de temperatura media superior a la normal en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.
En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, se espera que los valores se sitúen dentro del rango normal o superior a la normal. El tercil superior implica temperaturas cerca de 0,5 °C por encima del promedio del periodo, aunque esta cifra varía según la región y la serie histórica.
Por otro lado, las precipitaciones tendrán una na mayor probabilidad de valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
El Noroeste y el sur de la Patagonia podrían experimentar precipitaciones superiores a la normal, mientras que en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, la tendencia es a registros normales o inferiores a la normal.
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