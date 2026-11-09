A qué hora empieza la Misa del papa León XIV en Córdoba y todo lo que tenés que saber

Cortes de ruta y avenidas principales

La Policía de la Provincia de Córdoba informó a través de sus canales oficiales que se dispuso el corte total por la visita del Santo Padre en los siguientes corredores estratégicos:

Ruta Nacional 20: entre el kilómetro 13 (Avenida Fuerza Aérea) y el kilómetro 25 (cruce con la ruta C-45).

Avenida Circunvalación A019: en el kilómetro 24 del anillo interno (entre los puentes Vélez Sarsfield y Armada Argentina) y en el kilómetro 35 del anillo externo (sector conocido como El Tropezón).

¿Dónde estacionar para ir a la misa en FAdeA?

Debido a la gran cantidad de personas esperadas, la organización oficial recomienda evitar el uso de vehículos particulares para llegar al predio. Sin embargo, para quienes no tengan otra opción, se habilitaron ocho estacionamientos gratuitos.

En la zona norte de FAdeA:

Estacionamiento 1: Autocity.

Estacionamiento 2: Polideportivo Villa Unión.

Estacionamiento 3: Variante Pueyrredón y Barrio Aeronáutico.

En la zona sur de FAdeA:

Estacionamiento 4: Barrio Sachi.

Estacionamiento 5: Calle Impira.

Estacionamiento 6: Barrio Smata.

Otros espacios complementarios:

Estadio Mario Alberto Kempes (exclusivo para personas con discapacidad).

Autopista Córdoba–Carlos Paz: se permitirá estacionar desde la zona del peaje hasta el enlace con Circunvalación.

Cabe destacar que los estacionamientos dispuestos en las inmediaciones de FAdeA se encuentran a una distancia de entre 4 y 6 kilómetros del predio, por lo que el último tramo del recorrido deberá realizarse obligatoriamente caminando.

Para los contingentes que lleguen en micros y minibuses, el operativo determinó que podrán estacionar directamente sobre la Avenida Circunvalación, en el tramo comprendido desde la pasarela de Villa Unión hasta la Avenida Armada Argentina, ocupando ambas vías.

El ingreso a todos estos sectores de aparcamiento será por estricto orden de llegada y cada espacio cerrará el acceso una vez que complete su capacidad máxima.