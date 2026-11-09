"Voy a matar al Papa": tras secuestrar un dron, la Justicia indagará al hombre que amenazó a León XIV

Según la reconstrucción de los investigadores, el viernes un hombre se comunicó telefónicamente con el 911 y lanzó la advertencia: “Voy a matar al Papa”. El operador intentó obtener más información y hacerle algunas preguntas, pero el interlocutor no respondió y cortó la comunicación.

A partir de ese llamado intervino la División Antiterrorismo de la Policía Federal, que logró establecer que la comunicación había sido realizada desde Pilar. La causa quedó en manos del juzgado federal de Campana y el fiscal Sebastián Bringas impulsó las actuaciones.

Para identificar al responsable se desplegaron tareas de inteligencia y de campo, además de entrecruzamientos de antenas telefónicas y comunicaciones.

En una primera instancia, los investigadores llegaron a un domicilio donde ya no residía la persona que buscaban. La pesquisa continuó hasta localizar otra vivienda en Villa Rosa, donde finalmente fue encontrado y detenido el sospechoso.

En el expediente también intervienen la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

Pericias de la Justicia en torno a la amenaza para el Papa León XIV

Otro punto que deberá establecerse es el estado de salud mental del acusado. Por eso, además de los estudios tecnológicos, se solicitaron exámenes médicos para determinar si se encuentra en condiciones de comprender sus actos y afrontar el proceso penal.

Cabe señalar que el hombre no registra antecedentes penales. Fuentes consultadas indicaron que todavía no está claro si se trató de una acción individual, una amenaza aislada o si detrás pudo existir una organización.