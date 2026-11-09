El cura villero "Toto" de Vedia con C5N en UCA: "León XIV sensibiliza los corazones de quienes deben gobernar"

Asimismo, celebró las menciones del pontífice hacia la formación técnica y laboral. "Me gustó cuando ayer dijo lo importante que es armar centros de formación profesional y el mundo de las universidades; o sea, que la gente se pueda preparar. La educación para el trabajo, justamente", enfatizó.

El rol del Estado y el mensaje a la dirigencia política

Durante la entrevista, la periodista Pamela Francescatto acotó la vigencia del debate sobre las políticas públicas en el actual contexto nacional: "Estamos en un momento donde la gestión no cree en el Estado, y viene un Papa que resalta la importancia de las instituciones".

Al respecto, el cura villero coincidió plenamente con el diagnóstico y envió un directo mensaje a la dirigencia política y económica. "Que las instituciones y el Estado acompañen la vida de la gente es fundamental. Creo que el Papa está en sintonía con lo que le pasa a la gente en nuestro país: nos sentimos bien interpretados. Ojalá que esto toque las mentes y sensibilice los corazones de quienes tienen que pasarles eso", sentenció de Vedia.

Con estas declaraciones en la pantalla de C5N, la Iglesia de la periferia renovó su expectativa previa a la llegada del Papa a la sede de la UCA en Puerto Madero, donde pronunciará un discurso clave ante empresarios, gremialistas y académicos.