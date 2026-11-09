El cura villero "Toto" de Vedia con C5N en UCA: "León XIV sensibiliza los corazones de quienes deben gobernar"
En la previa del encuentro del papa León XIV con el mundo del trabajo, el sacerdote habló con Pamela Francescatto.
En la antesala de la esperada reunión del papa León XIV con referentes del ámbito laboral, sindical y académico en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), el reconocido sacerdote del equipo de párrocos de villas, Lorenzo "Toto" de Vedia, brindó una entrevista en vivo con C5N.
En la nota, el cura villero analizó el impacto social de la visita pontificia y respaldó la postura de la Iglesia respecto al rol del Estado y la dignidad laboral.
En diálogo con la periodista Pamela Francescatto, el referente del Hogar de Cristo resaltó la sintonía entre los mensajes del Santo Padre y el trabajo territorial de los curas villeros.
"Acompañamos la vida de la gente y la educación para el trabajo"
El padre "Toto" remarcó la continuidad histórica del compromiso social de la Iglesia en los barrios populares, trazando un hilo conductor desde el trabajo territorial del papa Francisco hasta las recientes definiciones de León XIV en el Palacio Libertad y Palermo.
"Los curas de las villas estamos acompañando la vida de la gente. Hacemos la misa contra el trabajo esclavo que hacíamos con Bergoglio y que se sigue haciendo. En el Hogar de Cristo y en otros espacios tenemos cooperativas y centros de formación profesional", explicó el sacerdote.
Asimismo, celebró las menciones del pontífice hacia la formación técnica y laboral. "Me gustó cuando ayer dijo lo importante que es armar centros de formación profesional y el mundo de las universidades; o sea, que la gente se pueda preparar. La educación para el trabajo, justamente", enfatizó.
El rol del Estado y el mensaje a la dirigencia política
Durante la entrevista, la periodista Pamela Francescatto acotó la vigencia del debate sobre las políticas públicas en el actual contexto nacional: "Estamos en un momento donde la gestión no cree en el Estado, y viene un Papa que resalta la importancia de las instituciones".
Al respecto, el cura villero coincidió plenamente con el diagnóstico y envió un directo mensaje a la dirigencia política y económica. "Que las instituciones y el Estado acompañen la vida de la gente es fundamental. Creo que el Papa está en sintonía con lo que le pasa a la gente en nuestro país: nos sentimos bien interpretados. Ojalá que esto toque las mentes y sensibilice los corazones de quienes tienen que pasarles eso", sentenció de Vedia.
Con estas declaraciones en la pantalla de C5N, la Iglesia de la periferia renovó su expectativa previa a la llegada del Papa a la sede de la UCA en Puerto Madero, donde pronunciará un discurso clave ante empresarios, gremialistas y académicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario