A qué hora se largan las lluvias este domingo en el AMBA: el informe del SMN
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores, la tarde del domingo se verá empañada por lluvias de variada intensidad. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lo había advertido: este domingo habrá lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, se espera que el cierre del fin de semana se vea empañado por algunas precipitaciones que obligarán a porteños y bonaerenses a cambiar algunos planes.
Pero más allá de la certeza de que habrá agua dominical, el sitio Meteored reveló a partir de qué hora lloverá. De acuerdo a su informe, a las 14 horas llegarán las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
En tanto, este sitio destacó que, pasadas las 17 horas, se disiparían las precipitaciones.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo seguirá el clima en el AMBA tras las lluvias del domingo
Tras las lluvias débiles y el agua del domingo, el clima en el AMBA va a estar marcado por la llegada de un nuevo frente polar que hará que el frío se sienta con mucha fuerza.
El panorama para arrancar la semana se perfila de la siguiente manera: para el lunes se espera un marcado y brusco descenso de la temperatura debido a la rotación del viento hacia el sector sur/sudoeste. La máxima apenas rondará los 14°C, y el ambiente se mantendrá bastante acotado y ventoso.
Aunque las tardes podrían mostrar una levísima recuperación con algo de sol, las mañanas volverán a ser extremadamente crudas. Se anticipan jornadas con sensaciones térmicas muy bajas y heladas aisladas en las zonas suburbanas del Conurbano.
En resumen, las lluvias se van rápido el domingo por la noche, pero dejan la puerta abierta a un aire polar que te va a obligar a tener la campera abrigada, la bufanda y los guantes bien a mano para encarar la semana.
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