Se afianza la fecha para el inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuántos días inestables llegan
En medio del intenso frío, el Servicio Meteorológico Nacional ratifica sus probabilidades de lluvias para las próximas horas en el AMBA.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesada por la ola de frío, con muy bajas temperaturas, ahora se afiaza el regreso del clima inestable y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vuelve a pronosticar lluvias, las que llegan de forma casi inminente.
El viernes transcurrió tal cual se preveía, con buenas condiciones y mucho frío. La jornada tuvo cielo parcialmente nublado, con una mínima muy baja de -1 grado, y una máxima que trepó hasta los 14.
Del mismo modo, se espera que el sábado continúe estable pero gélido, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; acompañado de marcas térmicas de entre 4 y 17 grados, sintiéndose con fuerza la amplitud térmica.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El domingo se afianza como la fecha en que se dará el regreso de las lluvias a Buenos Aires. El AMBA se prepara para un cierre de fin de semana con cielo mayormente nublado en el día y probabilidades de chaparrones en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo algo nublado; mientras que el termómetro rondará entre 7 y 14 grados.
Del mismo modo, el sitio especializado Meteored tiene 30% de probilidades de lluvia débil para este domingo, precisamente a las 8 de la mañana, pero con mejoras para el resto de la jornada.
Respecto al inicio de la nueva semana, el lunes empieza una nueva seguidilla de varias jornadas gélidas, con cielo algo nublado durante toda la jornada, una mínima de 2 grados y una máxima de 14.
Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 3 y 14 grados.
Para mitad de semana, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado entre la tarde y noche, con 3 grados de mínima y 14 de máxima.
El extendido llega hasta el jueves, que se anticipa con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 2 y 12 grados, en una de las jornadas más gélidas.
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