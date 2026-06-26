Se afianza la fecha para el inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuántos días inestables llegan

image Se afianza la fecha para el inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Del mismo modo, el sitio especializado Meteored tiene 30% de probilidades de lluvia débil para este domingo, precisamente a las 8 de la mañana, pero con mejoras para el resto de la jornada.

Respecto al inicio de la nueva semana, el lunes empieza una nueva seguidilla de varias jornadas gélidas, con cielo algo nublado durante toda la jornada, una mínima de 2 grados y una máxima de 14.

Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 3 y 14 grados.

Para mitad de semana, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado entre la tarde y noche, con 3 grados de mínima y 14 de máxima.

El extendido llega hasta el jueves, que se anticipa con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 2 y 12 grados, en una de las jornadas más gélidas.