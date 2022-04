Habló la joven que cayó debajo del tren y se salvó de milagro: "No le encuentro sentido a cómo estoy viva"

Embed

La joven pasó 12 días internada en el hospital Alberto Balestrini con politraumatismos varios después del accidente y recién en las últimas horas pudo ver el impactante video del que fue protagonista.

"Le avisé a una persona que estaba adelante, pero ni llegó a darse cuenta. Le llegué a decir 'disculpe señor, no me siento bien', y me desmayé", narró en diálogo con C5N.

Luego, la sobreviviente manifestó que no se acuerda de nada: solo tiene algunos recuerdos de ella desmayada en la estación con la gente alrededor. Es más, recobró totalmente la consciencia recién cuando estuvo en el hospital y sabe lo que le pasó a partir de los videos que vio.

Sobre su salud, la víctima contó que se encuentra casi en perfecto estado: a pesar de haber quedado entre el vagón y la vía, solo sufrió algunos rasguños. "Ya estoy bien y dada de alta, solo tuve unos raspones", cerró.