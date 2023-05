Sufrió acoso de su padrastro y grabó la feroz reacción de su madre al defenderla

"No tengo una vida normal... mi padrastro se me insinuó y me quiso levantar", arranca el video de @agudigiovanni2.0 que más repercusiones tuvo. "¿Quieren ver a mi mamá exaltada?", preguntó la joven para luego acercarse a la puerta de la habitación donde la mujer mantenía una fuerte discusión con su pareja.