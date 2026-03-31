Agostina Páez abonó una fianza de 20 mil dólares y quedó en condiciones de volver a la Argentina
La Justicia brasileña autorizó a Agostina Páez a salir del país tras el pago de una fianza. La causa sigue abierta y deberá cumplir condiciones mientras avance el proceso.
La situación judicial de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la Justicia de Brasil le otorgara un hábeas corpus que le permite abandonar el país y regresar a la Argentina, en el marco de la causa que enfrenta.
La medida no fue automática ni incondicional. Para acceder a este beneficio, el tribunal estableció el pago de una fianza cercana a los 20 mil dólares, una caución que funciona como garantía de que la imputada cumplirá con las disposiciones judiciales y se mantendrá a derecho durante el desarrollo del proceso.
Con ese requisito ya cumplido, Páez quedó formalmente habilitada para salir de Brasil y volver a territorio argentino en los próximos días. De todos modos, la autorización no implica en ningún caso el cierre del expediente, sino que representa una flexibilización de su situación procesal mientras la investigación continúa su curso.
La joven está imputada por el delito de injuria racial, una figura contemplada en la legislación brasileña que sanciona expresiones discriminatorias y que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede derivar en penas de distinta gravedad. En este contexto, la Justicia evaluó que no era necesario que permaneciera en el país durante todo el proceso, siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas.
A partir de ahora, el avance de la causa podría sostenerse a través de mecanismos de cooperación judicial entre Brasil y la Argentina. Esto implica que, aunque Páez regrese a su país, seguirá estando sujeta a eventuales requerimientos de la Justicia brasileña, como citaciones o instancias procesales que deberá cumplir.
En paralelo, especialistas señalan que en este tipo de casos no siempre se llega a una pena de prisión efectiva. De hecho, dependiendo del desarrollo del expediente, podrían aplicarse sanciones alternativas, como multas económicas o la realización de tareas comunitarias, una opción contemplada en el sistema judicial brasileño para este tipo de delitos.
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