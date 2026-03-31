Agostina Páez abonó una fianza de 20 mil dólares y quedó en condiciones de volver a la Argentina

La joven está imputada por el delito de injuria racial, una figura contemplada en la legislación brasileña que sanciona expresiones discriminatorias y que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede derivar en penas de distinta gravedad. En este contexto, la Justicia evaluó que no era necesario que permaneciera en el país durante todo el proceso, siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas.