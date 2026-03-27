Agostina Páez presentó un hábeas corpus en Brasil: "Estoy sufriendo"

La abogada santiagueña debe pagar 150.000 dólares y esto puede demorar el regreso a la Argentina. Pero el problema no es, al menos por ahora, el pago de ese dinero sino que se haya filtrado la supuesta cifra del resarcimiento que deberá abonarle a sus denunciantes.

Luego de la audiencia del martes, en la que Agostina aceptó que había cometido un delito y pidió disculpas, su situación parecía destrabarse y encaminarse a un pronto regreso a su casa en Santiago del Estero después de haber pasado 70 días en Río de Janeiro. Pero ahora la fiscalía presentó un escrito justamente porque trascendió ese monto y entendió que se filtró así un término clave del acuerdo al que llegaron las partes.

El juez, entonces, resolvió hacerle lugar y dilatar su resolución para definir conjuntamente sobre el resarcimiento a los tres empleados del bar y la caución que deberá pagar Páez para poder regresar al país.

“Sí, puede retrasar unos días más la vuelta hasta que todas las partes presenten las alegaciones finales y el juez dicte el fallo final”, confirmaron a Clarín desde la defensa de Páez.

“Va a depender mucho de lo que defina el juez sobre el valor de la caución que va a tener que depositar para poder salir”, respondió la abogada brasileña de Páez, Carla Junqueira, a la pregunta sobre si la argentina iba a tener que abonar 50.000 dólares a cada uno en su totalidad o podía dar un adelanto para poder retirarse.

Y si bien los abogados no confirmaron que ese fuera el monto, la Fiscalía se tomó de ese dato para reclamar por la filtración de la información y pidió que se mantengan las medidas cautelares hasta que se expida el juez. Esto implica, concretamente, que Páez no podrá regresar al país hasta que eso suceda, lo que no tiene plazo previsto.

En tanto, este jueves, la fiscalía presentó por escrito y antes el juez sus alegatos finales, mientras que la defensa lo hará en las próximas horas junto a un hábeas corpus en el que va a aclarar que Agostina en ningún momento reveló públicamente las cifras del resarcimiento económico para las víctimas y que solo fue una pregunta de la prensa.