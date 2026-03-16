Alarma en el turismo: caída histórica de reservas para los próximos fines de semana largos
Empresarios del turismo advierten que manejan números similares a los de la pandemia en reservas para el fin de semana extralargo de marzo y Semana Santa.
El turismo en Argentina, la "industria sin chimenea", atraviesa un momento de fuerte preocupación. A pesar de la inminencia de dos fines de semana extra largos casi consecutivos, las reservas en los centros más importantes de se encuentran en niveles históricamente bajos, dejando un escenario de gran incertidumbre.
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Un panorama dispar, pero con escasez generalizada
Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, la situación varía levemente según el punto del mapa, pero el denominador común es la enorme sobreoferta de alojamientos en las principales aplicaciones de alquiler.
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Costa Atlántica: En destinos como Mar del Plata, se registra un volumen ligeramente mayor de reservas para el inminente fin de semana largo de marzo en comparación con Pascuas. Sin embargo, el nivel es tan bajo que un importante empresario local advirtió: "Prácticamente no hay reservas. Los datos previos son similares a los de la pandemia".
Córdoba y Litoral: En contraste, plazas como Villa Carlos Paz y Cataratas del Iguazú muestran el fenómeno inverso. Allí, la escasa demanda presenta un leve repunte para los días de Semana Santa por sobre los feriados de marzo. Aun así, el volumen general de consultas es mínimo y plataformas como Airbnb muestran más de mil plazas vacantes en estos destinos.
Cuáles son los feriados XL que se acercan
Este escenario crítico y atípico para el sector se da justo en la antesala de dos fechas clave en el calendario que prometían reactivar el consumo:
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Fin de semana de marzo: Un descanso extra largo que une este fin de semana con el lunes 23 (declarado día no laborable con fines turísticos) y el martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
Semana Santa: Apenas unos días después, llega otro fin de semana largo que comienza el jueves 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y empalma directamente con el viernes 3 de abril (Viernes Santo).
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