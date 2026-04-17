Alarma nacional: de qué se trata el fenómeno de "amenazas de tiroteo" en las escuelas argentinas

Aunque las amenazas de bomba son un problema histórico en Argentina, esta nueva ola se distingue por el efecto imitación, es decir, se cree que se disparó tras un incidente real o una amenaza muy viralizada en una escuela específica (como el caso reciente de San Cristóbal).

Los adolescentes replican la amenaza para ver la reacción de la comunidad, lograr la suspensión de clases o simplemente por la "adrenalina" de ver su mensaje en los noticieros.

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Consecuencias de las "amenazas de tiroteo"

A pesar de que la mayoría de estos mensajes terminan siendo falsas alarmas, el impacto es real y grave: las escuelas se ven obligadas a aplicar los protocolos de seguridad, llamar a la división de explosivos, evacuar edificios y, en muchos casos, suspender las clases.

Como vimos en el caso de la Técnica N°1 de Carapachay, la justicia no lo toma como una broma. Los menores pueden ser demorados y sus padres deben enfrentar causas legales por "intimidación pública".

En varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, algunas instituciones han comenzado a implementar la revisión de mochilas en el ingreso.

El preocupante rol de las redes sociales

Las autoridades han detectado que estos mensajes suelen circular primero en chats cerrados de WhatsApp o microgrupos, donde el "filtro adulto" no existe, y luego saltan a las historias de Instagram para generar impacto masivo.

Por ello, la Policía Informática está rastreando las direcciones IP de estas publicaciones. En lo que va de abril de 2026, ya se han realizado múltiples allanamientos en el Gran Buenos Aires vinculados estrictamente a este "reto".

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