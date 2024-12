Alberto Crescenti explicó por qué está prohibido arrojarse a los Lagos de Palermo: "Succión"

Consultado sobre las posibilidades de que el hombre sea encontrado con vida, el titular del SAME se sinceró: "Pasaron muchas horas y, si está abajo agarrado en el fondo, es difícil tener esperanza".

Por qué está prohibido nadar en los Lagos de Palermo

lagos de palermo

Alberto Crescenti detalló en este sentido que el lago tiene entre dos y tres metros de profundidad, llegando a pozos de seis metros en algunos sectores. A su vez, puntualizó que el principal motivo por el cual está absolutamente prohibido sumergirse o bañarse en esas aguas se debe a la composición del fondo.

Crescenti explicó que "todo el fondo del lago tiene lo que se denomina ‘coladeras’, que son las raíces de árboles y elodeas, unas plantas subacuáticas que ejercen una succión". Entonces, "cuando uno entra a este lago, la planta y la coladera lo succiona”.

"Cuando la persona no hace pie, no puede flotar y, lamentablemente, entra en un paro cardiorrespiratorio”, indicó el médico, aclarando que se trata de un lago cerrado donde no hay ningún tipo corriente, pero “abajo no se ve absolutamente nada”.

"El lago es muy complicado", describió titular del SAME. "Lamentablemente, tras las horas trascurridas, esperemos que el cuerpo aparezca. Es una situación delicada", agregó e informó que en el lugar se encuentran presentes los familiares del hombre que ingresó al agua, los cuales están siendo contenidos por un equipo de psicólogos.

La natación en el Lago de Regatas de Palermo está prohibida por diversas razones relacionadas también con la salud pública, la seguridad y la protección del medio ambiente.

El agua del lago no está tratada para el contacto humano, lo que implica la presencia de microorganismos, contaminantes y desechos que podrían poner en riesgo la salud de quienes entren en contacto con ella.

El lago no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para actividades acuáticas, como la presencia de guardavidas, señalización de profundidad o sistemas de rescate. Esto hace que nadar en sus aguas sea una actividad peligrosa.

El lago está destinado principalmente a fines recreativos y estéticos, como paseos en bote, caminatas y otras actividades que no impliquen entrar al agua. Asimismo, nadar podría perturbar el frágil ecosistema del lago, afectando tanto a la fauna como a la flora que habitan en él.