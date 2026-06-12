Córdoba: una mamá descubrió que sus hijos sufrían maltrato a manos de una cuidadora

La niña quedó shockeada y entre lágrimas tardó unos minutos en volver a tomar la cuchara. Mientras tanto, la mujer utilizó el celular y luego continuó presionándola para que siguiera comiendo.

La madre de los menores contó que la niñera trabajaba con la familia desde febrero y que nunca sospechó de los episodios de violencia. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena”, explicó en diálogo con El Doce.tv.

Sin embargo, la percepción que tenía de la mujer cambió por completo ese día, cuando logró ver en vivo la secuencia durante la pausa que se había tomado en el trabajo. “En primer momento, me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar”, recordó.

A raíz de la conmoción que el hecho generó en ella, la mujer contó que la tuvieron que llevar a su departamento para que pudiera hacerse cargo de los nenes. Pese al enojo de la situación, reconoció que no actuó desde la violencia y solo le pidió que se retirara de la vivienda.

“Cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, consideró la mamá de los menores. Después de haberla echado de la casa, señaló que se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para realizar la denuncia.

Poco después, decidió compartir el video y un mensaje en Facebook con la intención de evitar que la niñera vuelva a estar al cuidado de otros menores. La repercusión que tuvo la filmación generó una ola de repudio y preocupación entre los usuarios.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, manifestó.

La madre agradeció el apoyo recibido tras la difusión del caso y pidió a otras familias extremar las precauciones al elegir personas para el cuidado de niños. “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar”, concluyó.