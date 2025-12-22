Alerta: hackearon un famoso sitio de contenidos para adultos y amenazan con exponer datos de los usuarios

Cómo se realizó el hackeo a PornHub

El heckeo a PornHub no se originó directamente sobre los sistemas del sitio de contenido para adultos, sino que se llevó a cabo a través de un ataque a Mixpanel, una empresa especializada en análisis de datos digitales, cuya infraestructura quedó comprometida a inicios de noviembre.

Los ciberdelincuentes aprovecharon para recolectar la información y luego empezaron a enviar correos electrónicos con extorsiones a clientes de Mixpanel asegurando que habían obtenido grandes volúmenes de datos.

Tras conocerse el caso, PornHub se comunicó con sus usuarios premium para advertirles sobre la situación e indicarles que podrían recibir mensajes de terceros con los datos filtrados. Aclararon que, pese al hackeo, no se vieron comprometidas contraseñas ni datos de medios de pago por lo que recordaron a sus clientes a no compartir este tipo de información por ningún medio.