Alerta por hantavirus en la Provincia de Buenos Aires: cómo evitar contagios

Desde el gobierno bonaerense explicaron que la hantavirosis es una enfermedad endémica estacional en Buenos Aires, con mayor incidencia histórica entre noviembre y marzo, periodos que concentran cerca del 70% de los casos. Este comportamiento estacional guarda relación con la mayor presencia de roedores silvestres —especialmente el ratón colilargo— en ámbitos rurales y periurbanos durante los meses cálidos, y con la intensificación de actividades humanas al aire libre que aumentan las oportunidades de contacto con excretas infectadas.