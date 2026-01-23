Alerta por hantavirus en la Provincia de Buenos Aires: cómo evitar contagios
La provincia de Buenos Aires difundió una serie de medidas de prevención a adoptar para evitar contagios de hantavirus en un contexto de una inusual alta cantidad de casos registrados en los últimos meses.
Una nena de apenas 10 años de General Belgrano y una mujer de 35 años de Arrecifes murieron en las últimas horas por hantavirus y ya suman 14 las víctimas fatales registradas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires desde 2025.
Le gestión encabezada por Axel Kicillof puso en el centro de la agenda sanitaria la prevención para esta enfermedad que, pese a ser estacional, muestra este verano una intensidad poco habitual y suma ya 35 casos confirmados.
Desde el gobierno bonaerense explicaron que la hantavirosis es una enfermedad endémica estacional en Buenos Aires, con mayor incidencia histórica entre noviembre y marzo, periodos que concentran cerca del 70% de los casos. Este comportamiento estacional guarda relación con la mayor presencia de roedores silvestres —especialmente el ratón colilargo— en ámbitos rurales y periurbanos durante los meses cálidos, y con la intensificación de actividades humanas al aire libre que aumentan las oportunidades de contacto con excretas infectadas.
El boletín epidemiológico bonaerense indica que entre comienzos de 2025 y 2026 se notificaron 432 casos sospechosos, de los cuales 35 fueron confirmados, 2 probables y 29 permanecen bajo estudio. Esta cifra supera ampliamente el promedio de los cinco años anteriores, situando a la Provincia en lo que los técnicos denominan “zona de brote” desde abril de 2025.
Los casos confirmados fueron distribuidos en una veintena de municipios bonaerenses, entre ellos Arrecifes, Baradero, Berazategui, Berisso, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Daireaux, Florencio Varela, General Alvear, General Pueyrredón, La Plata, Lomas de Zamora, Maipú, Olavarría, Pinamar, Saladillo, San Andrés de Giles, San Nicolás, San Pedro, Tandil y Zárate. Los dos casos probables provinieron de Hipólito Irigoyen y General Belgrano.
Medidas de prevención
Cómo prevenir el Hantavirus:
- Impedir que los roedores entren o hagan nidos en nuestros hogares.
- Sellar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor de nuestras casas.
- Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.
- Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar).
- Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.
- Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo).
- Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.
- Usar calzado cerrado y pantalones largos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario