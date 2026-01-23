Alerta sanitaria en la Provincia de Buenos Aires por hantavirus: ya hubo 14 muertes

También advirtió que al elegir lugares para acampar o estar al aire libre, sean alejados de malezas o basurales, y ventilar “como hacemos siempre con las enfermedades virales”.

Advirtió además que los síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con los de una gripe común -fiebre, dolor muscular, cefalea- y que precisamente esa similitud puede demorar la consulta médica, algo que para esta enfermedad puede ser determinante en el curso clínico. “Por eso es importante que, ante los primeros síntomas, aún cuando pensemos que se trata de una gripe habitual, es importante consultar al médico, porque luego esta enfermedad puede agravarse con complicaciones respiratorias, que es lo que lleva a los casos graves que requieren internación”, señaló.

Hantavirus en Provincia

Desde el gobierno bonaerense explicaron que la hantavirosis es una enfermedad endémica estacional en Buenos Aires, con mayor incidencia histórica entre noviembre y marzo, periodos que concentran cerca del 70% de los casos. Este comportamiento estacional guarda relación con la mayor presencia de roedores silvestres —especialmente el ratón colilargo— en ámbitos rurales y periurbanos durante los meses cálidos, y con la intensificación de actividades humanas al aire libre que aumentan las oportunidades de contacto con excretas infectadas.

El boletín epidemiológico bonaerense indica que entre comienzos de 2025 y 2026 se notificaron 432 casos sospechosos, de los cuales 35 fueron confirmados, 2 probables y 29 permanecen bajo estudio. Esta cifra supera ampliamente el promedio de los cinco años anteriores, situando a la Provincia en lo que los técnicos denominan “zona de brote” desde abril de 2025.

Los casos confirmados fueron distribuidos en una veintena de municipios bonaerenses, entre ellos Arrecifes, Baradero, Berazategui, Berisso, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Daireaux, Florencio Varela, General Alvear, General Pueyrredón, La Plata, Lomas de Zamora, Maipú, Olavarría, Pinamar, Saladillo, San Andrés de Giles, San Nicolás, San Pedro, Tandil y Zárate. Los dos casos probables provinieron de Hipólito Irigoyen y General Belgrano.

La edad mediana de los casos confirmados fue de 35 años, con un predominio de la franja de 10 a 49 años, y un 86% de los casos correspondientes al sexo masculino. De las muestras que pudieron secuenciarse, seis se identificaron con genotipo Buenos Aires y una con genotipo Plata, ambos endémicos de la región.

Todos los pacientes confirmados requirieron internación, con 27 personas en unidades de terapia intensiva, de las cuales 15 precisaron asistencia respiratoria mecánica. El 75% de los fallecimientos ocurrieron en adolescentes y adultos jóvenes, y la mayoría -el 92%- fue en varones.

En el inicio de 2026 se notificaron siete casos sospechosos adicionales, con un caso probable y dos bajo estudio. Entre esos conteos se encuentran dos fallecimientos probables, tratándose de una niña de 10 años de General Belgrano y el reciente caso de Arrecifes que elevó el total provincial a 14 decesos. Las investigaciones epidemiológicas señalan que la adquisición de la infección se vincula mayoritariamente con la permanencia en zonas rurales, semirurales o periurbanas.

Medidas de prevención

Cómo prevenir el Hantavirus:

Impedir que los roedores entren o hagan nidos en nuestros hogares.

Sellar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor de nuestras casas.

Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.

Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar).

Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo).

Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

Usar calzado cerrado y pantalones largos.