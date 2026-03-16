Alerta naranja por tormentas y granizo sacude este lunes a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana da inicio con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla y que afectaba este lunes 16 de marzo a zonas de toda la Provincia, a excepción del AMBA.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Para zonas con alerta naranja, se espera que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h; mientras que se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para dar inicio a una seguidilla de días que tendrían clima inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad, junto a un marcado descenso de las temperaturas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional, el regreso de la inestabilidad desde este lunes. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; y acompañado de temperaturas de entre 22 y 29 grados.
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