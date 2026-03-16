Alerta naranja por tormentas y granizo sacude este lunes a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Para zonas con alerta naranja, se espera que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h; mientras que se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para dar inicio a una seguidilla de días que tendrían clima inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad, junto a un marcado descenso de las temperaturas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el organismo nacional, el regreso de la inestabilidad desde este lunes. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; y acompañado de temperaturas de entre 22 y 29 grados.