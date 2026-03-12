Alerta por una amenaza de bomba en la AMIA y la Embajada de Israel

Operativo en la AMIA por amenaza de bomba

Tras el alerta, intervino en el caso el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina que desplegó un procedimiento de inspección tanto en el interior como en el exterior de la sede de la AMIA.

Los especialistas realizaron un control exhaustivo para descartar la presencia de artefactos explosivos y el resultado fue negativo.

amenaza amia

En paralelo, personal especializado comenzó a analizar el origen del correo electrónico. En ese marco, se efectuó el levantamiento de metadatos con el objetivo de identificar la dirección IP desde la cual fue enviado el mensaje y así poder dar con el responsable.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°18 que conduce Pablo Andrés Febre.

Fuentes consultadas por Infobae señalaron que, por el momento, no creen que el mail esté directamente vinculado a un grupo terrorista, aunque no descartan que el mensaje haya sido enviado como una advertencia por el apoyo del Gobierno argentino a los países aliados en la guerra contra Irán.

Refuerzan la seguridad en Argentina por la guerra en Medio Oriente

El episodio ocurre en un contexto de fuerte tensión internacional. Desde el inicio de la denominada “Operación Furia Épica”, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Argentina elevó el nivel de alerta de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional.

milei seguridad alto medio oriente

A partir de esa medida, las Fuerzas Federales de Seguridad implementaron un protocolo especial destinado a proteger posibles objetivos de ataque.

Entre las acciones dispuestas se destacan la custodia permanente en instituciones de la comunidad judía, el refuerzo de seguridad en embajadas y sedes diplomáticas, un mayor control en aeropuertos, fronteras y pasos internacionales, y vigilancia especial en represas y centrales nucleares.

El operativo es coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.