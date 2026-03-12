Video: impresionante avistamiento de más de 100 tiburones en la costa de Río Negro

Según explicaron, no es frecuente observar un grupo tan numeroso de tiburones en la región, por lo que el video podría aportar información relevante sobre el comportamiento de estas especies en la Patagonia.

Cartes Salas explicó que cada sombra corresponde a ejemplares de entre 2,5 y 3 metros de largo y 80 a 100 kilos de peso, datos validados por estudios del Grupo CONDROS y el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS).

La decisión de no revelar la ubicación exacta del hallazgo, que comprende la zona de Las Grutas y San Antonio (oeste y este), fue para resguardar este santuario natural ante el incremento de la pesca ilegal y la presión antrópica, señalaron investigadores consultados por el medio Río Negro.

El material fue remitido de inmediato a instituciones científicas para su análisis. Florencia Fernández, licenciada en Biología Marina e investigadora del Grupo CONDROS, destacó ante Río Negro la importancia de la evidencia: “El registro es impresionante. Nos enteramos por una colega que realizaba un censo aéreo sobre mamíferos marinos y relató lo que había visto, que es lo que se observa hoy en el video”.

Fernández añadió que la congregación podría estar relacionada con etapas fundamentales del ciclo vital del tiburón bacota, como la reproducción, aunque la causa concreta y la periodicidad del evento aún se desconocen: “Este tipo de registros abren muchas preguntas: ¿estas especies utilizan nuestras aguas en alguna etapa clave de su ciclo de vida? ¿Es un evento que ocurre todos los años o cada cuánto tiempo sucede?”, se preguntó la especialista.

Qué especie de tiburón apareció en la costa

Los ejemplares registrados corresponden al tiburón bacota (Carcharhinus brachyurus), una especie que habita en mares templados y cálidos de distintos océanos del mundo.

En la Argentina, este tiburón es uno de los representantes más comunes del género Carcharhinus y suele desplazarse en zonas costeras y aguas relativamente poco profundas.

Los especialistas señalan que se trata de un tiburón migratorio, cuya presencia puede variar según la temperatura del agua y la disponibilidad de alimento.

Características del tiburón bacota

El tiburón bacota posee rasgos físicos muy particulares que permiten identificarlo con facilidad:

Color dorsal cobrizo o bronceado

Hocico alargado , no completamente cónico

, no completamente cónico Dientes distintos en ambas mandíbulas, con un fino aserrado en la parte distal

En cuanto a su tamaño, esta especie puede alcanzar hasta tres metros de longitud, aunque en aguas argentinas los ejemplares suelen medir hasta unos 2,7 metros.