Insólito: abandonó la camioneta en doble fila y provocó la furia de los vecinos

camioneta doble fila

Finalmente, ante la gran cantidad de quejas y reclamos, el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, José María Mansilla, ordenó el miércoles que se iniciara la remoción del vehículo bajo la supervisión del Departamento Tránsito.

A través de un comunicado, remarcaron que desde el municipio se busca garantizar el cumplimiento de las normas viales sin privilegios ni excepciones, con el objetivo de mantener el orden en la vía pública y asegurar el respeto hacia todos los ciudadanos.

Tras la orden, personal de la Dirección General de Tránsito realizó el procedimiento correspondiente, labró el acta de infracción y procedió a la remisión del vehículo al Corralón Municipal a la espera de que sea retirado por su dueño.

