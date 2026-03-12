Insólito: abandonó la camioneta en doble fila y provocó la furia de los vecinos
El vehículo, con patente paraguaya, permaneció mal estacionado durante un día. Ocurrió en una zona céntrica de San Miguel de Tucumán.
Una camioneta con patente paraguaya quedó abandonada en doble fila durante casi un día, provocando un fuerte enojo entre los vecinos. Tras varios reclamos, el vehículo fue retirado, pero aún se desconoce a quién pertenece.
El insólito episodio comenzó durante la tarde del martes en la esquina de Lavalle y Bernabé Aráoz, en el Barrio Sur de San Miguel de Tucumán. Según testigos, alrededor de las 17 una persona dejó una camioneta Kia Sportag de color gris oscuro estacionada en doble fila y se retiró del lugar. Un detalle que llamó aún más la atención fue que el vehículo tenía patente de Paraguay.
Con el paso de las horas, la presencia de la camioneta mal estacionada provocó indignación entre vecinos y conductores, dado que se trata de una zona donde habitualmente se realizan controles de tránsito y se remueven vehículos en infracción.
Incluso, imágenes tomadas en el lugar muestran a la camioneta parada en paralelo a un cordón amarillo, sector donde rige la restricción de estacionamiento.
“A cualquier ciudadano común le levantan el auto en minutos, pero esta camioneta lleva casi un día y nadie la toca”, comentó un vecino que presenció la escena. Versiones señalaban que el vehículo pertenecería a un jugador del club Atlético Tucumán, lo que alimentó las sospechas sobre un posible trato diferencial, según publicó el diario Contexto.
Finalmente, ante la gran cantidad de quejas y reclamos, el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, José María Mansilla, ordenó el miércoles que se iniciara la remoción del vehículo bajo la supervisión del Departamento Tránsito.
A través de un comunicado, remarcaron que desde el municipio se busca garantizar el cumplimiento de las normas viales sin privilegios ni excepciones, con el objetivo de mantener el orden en la vía pública y asegurar el respeto hacia todos los ciudadanos.
Tras la orden, personal de la Dirección General de Tránsito realizó el procedimiento correspondiente, labró el acta de infracción y procedió a la remisión del vehículo al Corralón Municipal a la espera de que sea retirado por su dueño.
