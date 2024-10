Alerta en San Pedro por una posible estafa piramidal con criptomonedas

La criptomoneda Rainbowex es promocionada por “Knight Consortium”, una fundación conformada por un grupo de accionistas extranjeros, a través de una “plataforma de trading”. Supuestamente, la moneda virtual opera en el mercado de valores y tiene inversores en todo el mundo. Sin embargo, no posee aval legal ni sustento jurídico.

El familiar de uno de los ahorristas contó que “tienen que depositar la plata en una financiera y después les dan un link para operar a diario en un horario determinado, por ahí compran y vende acciones”. Aclaró que, si bien “están cobrando”, el sistema es “una manipulación de mercado, una estafa” porque “no hay respaldo legal”.

“En San Pedro se está viviendo una vida alocada. Puede llegar a ser una catástrofe para la ciudad. Empresas enteras se han metido en esto. Depositan el cien por ciento del salario y viven de las ganancias. Cuando depositan, la financiera les retiene un porcentaje del 5% y cuando la retiran, un 3%”, contó el joven.

Si bien en un comienzo la promoción fue por el “boca en boca”, fue tal el impacto entre los habitantes de San Pedro que desde la empresa decidieron crear un grupo de promotores en la ciudad, los cuales incitaban a los vecinos a poner sus ahorros en la plataforma. Acto seguido, los ahorristas debían incorporar a otros participantes, un método común en los fraudes piramidales basados en el esquema Ponzi.

"Te seducen. Me ofrecían para ser participante, todo el mundo te ofrece entrar. Cuando les decís que no, te dicen que sos un tonto por no meterte en eso", contó el joven.

Los líderes de Knight Consortium con sede en San Pedro, uno de ellos identificado como Luis Pardo, se encargan de administrar un grupo de Telegram en el que pasan información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. En ese escenario, los denunciantes mencionaron a “La China”, una mujer de rasgos asiáticos que cada noche da “la señal” para que inicie la compra y venta de criptomonedas criptomonedas.

Ante todo este escenario, surgió la sospecha de que esas inversiones no eran reales y el rumor se difundió, por lo que el pasado 21 de octubre los supuestos ejecutivos de Knight Consortium decidieron hacer un evento en el hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego se comprobó que uno de supuestos ejecutivos era en realidad un actor polaco. Fue identificado como Maurycy Lyczko, quien aseguró en las últimas horas que había sido contratado una persona asiática que lo trajo a Argentina, le pagaron 1.500 dólares, le dieron un guion y ensayaron 24 horas antes.

Pese a que los rumores circulaban hace meses, los inversores de San Pedro se alarmaron luego de una publicación del programador Maximiliano Firtman en X donde advertía sobre el caso: “Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”.