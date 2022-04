Los 10 consejos para bajar de peso

Protegé tu piel con zanahorias

El rico color de las zanahorias y otras frutas y verduras de color amarillo/naranja proviene de los compuestos bioactivos de las plantas, llamados carotenoides.

Perdé unos kilos con el ayuno intermitente

El plan 16:8 consta de ocho horas de alimentación normal y 16 horas de ayuno (solo agua o té de hierbas) y es un método más suave que el 5:2.

Revitalizá el cabello con biotina y zinc

El cabello a menudo se vuelve seco e inmanejable debido a los efectos del sol. Consumir los nutrientes adecuados ayuda a nutrir los folículos pilosos, previene las roturas y proporciona aceites naturales para que tu cabello brille. Los nutrientes claves para el cabello son la biotina y la vitamina B5, así como el zinc. Buenas fuentes de estos son el pescado, los huevos, las semillas, las nueces, las batatas, los frijoles y las vísceras, como el hígado y los riñones.

Comé salmón para la inmunidad

Nada arruina un momento como la secreción nasal o la gripe, y nadie quiere obtener un PCR positivo justo antes de subirse a un avión. Si bien la dieta no puede evitar que se infecte con virus, tener una dieta saludable pone a su sistema inmunológico en un mejor lugar para trabajar. Se nos recomienda a todos que tomemos vitamina D en invierno pero, teniendo en cuenta lo que hemos pasado con los confinamientos, vale la pena complementar su vitamina D con un suplemento durante todo el año. La vitamina C y los omega-3 son otros nutrientes importantes para la inmunidad, así que trate de comer salmón una vez a la semana y beba un vaso diario de jugo de naranja.

Usá cítricos para mejorar tu rutina de piel

La hidratación viene del interior. La vitamina C es un nutriente importante para la función de barrera de la piel y ayuda a reducir la pérdida de agua. La vitamina C es un componente clave para la producción de colágeno, que rellena la piel de forma natural desde el interior. Las bayas y los cítricos son excelentes opciones para la vitamina C. ¿Por qué no preparar un batido matutino o agregar un puñado de bayas a su cereal de desayuno?

Protegé tus ojos con yemas de huevo

La luteína es un bioactivo vegetal que se encuentra en partes del ojo humano, especialmente en la mácula y la retina. Se cree que funciona como un filtro de luz, protegiendo los tejidos oculares del daño de la luz solar. La luteína se toma comúnmente por vía oral para prevenir enfermedades oculares, incluidas las cataratas y una enfermedad que conduce a la pérdida de la visión en adultos mayores (degeneración macular relacionada con la edad). Varios estudios han informado los efectos beneficiosos de la luteína en la protección contra estas enfermedades oculares. Los alimentos ricos en luteína incluyen yemas de huevo, espinacas, col rizada, maíz, pimiento naranja, kiwi, uvas, calabacín, calabaza y perejil.

Evitá la hinchazón con alimentos fermentados

La hinchazón es comúnmente causada por gases, particularmente después de comer y beber demasiado rápido o tomar bebidas gaseosas, y no se siente bien, y mucho menos cuando hace calor y humedad. El estreñimiento, las intolerancias alimentarias o el intestino irritable pueden provocar demasiado gas en el intestino. Otros contribuyentes incluyen un desequilibrio entre las bacterias saludables y menos saludables en el intestino. Los alimentos y bebidas probióticos pueden aumentar la cantidad y los tipos de bacterias intestinales saludables. Come yogur vivo o bebe kéfir a diario para ayudar a restablecer el equilibrio.

Nueces para la salud de los huesos

El ejercicio diario con pesas, como caminar y correr, ayuda a mantener los huesos fuertes. Los huesos dependen de varios nutrientes diferentes para su estructura y fuerza, incluidos el calcio, la vitamina D, el magnesio, el cobre, el zinc y el manganeso. La proteína de alta calidad también es importante para la salud ósea. Coma productos lácteos, nueces y semillas para obtener calcio y proteínas.

Combatí la fiebre del heno con miel

Los síntomas de la fiebre del heno pueden ser debilitantes a medida que avanza la primavera y el verano. Hable con su farmacéutico sobre remedios de venta libre efectivos, como aerosoles nasales con corticosteroides, tabletas antihistamínicas y gotas para los ojos. Pruebe ungüento si sufre de ojos rojos durante la temporada de fiebre del heno. Muchas personas confían también en una cucharadita de miel local.

Uñas fuertes: no olvides el selenio

A todos nos gusta que nuestras uñas se vean bien y una uña rota nunca es una buena noticia. Las uñas agrietadas pueden deberse a una mala nutrición, como la falta de hierro, zinc, selenio y vitaminas B.