Vuelve el frío: tiene fecha el ingreso del aire polar, con abruto descenso de temperaturas y alerta de heladas
Luego de lluvias y varias jornadas con temperaturas agradables, el otoño se prepara para recibir su primera ola de frío. Qué pasa en Buenos Aires.
El otoño comenzará a mostrar su faceta más cruda en los próximos días, ya que la Argentina se prepara para una transición meteorológica brusca: tras una semana marcada por humedad y viento norte, el ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un desplome térmico, frío y primeras heladas del año en la región central, incluido Buenos Aires.
Según el último informe de Meteored, desde este martes y hasta el viernes, la circulación persistente de viento norte continuará inyectando aire cálido y húmedo sobre la franja este del país. Este escenario favorecerá la inestabilidad, con probabilidades de lluvias de variada intensidad que afectarán principalmente al Litoral y áreas adyacentes.
Hacia el domingo, el avance del frente frío reactivará las tormentas. Se estiman acumulados de lluvias de entre 10 mm y 40 mm, con picos puntuales de hasta 60 mm en el sur del Litoral, Entre Ríos y el norte y este de la provincia de Buenos Aires.
Cuándo llega el aire polar y el frío se instala en todo el país
El cambio rotundo llegará al cierre del fin de semana. El lunes se consolidará el ingreso de aire polar, lo que despejará el cielo pero hará caer las temperaturas de manera generalizada.
Mientras las lluvias quedarán restringidas al extremo noreste, el resto del territorio experimentará condiciones secas y muy frías.
El mapa de las temperaturas mínimas:
- Patagonia: Valores inferiores a 0 °C en toda la región.
- Centro del país: Mínimas de entre 2 °C y 6 °C en zonas de llanura.
- Áreas serranas y bajos: El termómetro descenderá hasta un rango de entre 0 °C y 4 °C.
Alerta por las primeras heladas del año
Este escenario configura el contexto más propicio en lo que va de 2026 para la ocurrencia de heladas, especialmente en zonas rurales donde el enfriamiento es más eficiente.
Desde el punto de vista agropecuario, el informe advierte sobre la necesidad de prestar especial atención a los cultivos sensibles y a la gestión del ganado a campo durante la madrugada del lunes, cuando el frío polar se sentirá con mayor intensidad.
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