Allanaron la casa de la ex GH Catalina Gorostidi por presunta promoción de juegos de azar clandestinos
La ex participante de Gran Hermano está imputada en una causa que investiga a plataformas ilegales de juegos de azar en sus redes sociales.
La casa de la ex participante del famoso reality televisivo Gran Hermano Catalina Gorostidi fue allanada este viernes luego de que fuera imputada por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar en su cuenta de Instagram.
La influencer promocionó y promovió al menos 6 plataformas de juegos de azar ilegales, que operan sin controles ni autorización, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero.
La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo del fiscal Juan Rozas, solicitó el allanamiento del domicilio de Gorostidi y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad lo llevó a cabo, secuestrando dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas con apuestas, casinos y dinero.
El caso surgió a raíz de la denuncia de Lotería de la Ciudad y la imputada fue notificada e indagada por la fiscalía en mayo de este año. A pesar de esto, siguió promocionando sitios ilegales, por lo que el fiscal Rozas solicitó el allanamiento de su domicilio, que fue otorgado por el Juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1.
Según la causa, la imputada se habría valido de su condición de “influencer” y del alcance masivo de sus redes sociales para captar apostadores y dirigirlos a distintos casinos virtuales ilegales.
Además habría incentivado a sus seguidores a registrarse y apostar en esas plataformas, incluso a menores de edad, configurándose a criterio de la Fiscalía un sistema organizado de captación de apostadores, conducta prohibida por la normativa penal vigente.
Días atrás también había sido allanado la casa del también ex participante de Gran Hermano, Joel Ojeda, por promocionar, al igual que Gorostidi, plataformas ilegales de juegos de azar.
Según contó Ojeda en sus redes, durante el operativo se incautaron su celular, su computadora y una suma de dinero que, aclaró, corresponde a su madre: "Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja", denunció.
Gorostidi y Ojeda podrían enfrentar penas de entre 3 y 6 años de prisión por el presunto delito de fomentar apuestas clandestinas en internet.
