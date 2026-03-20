Allanaron la casa de uno de los detenidos por tirar bombas molotov frente al Congreso: qué encontraron

Las tareas combinaron investigación de imágenes de fuentes abiertas, cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad y grabaciones de medios televisivos. El cruce de ese material, analizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División Individualización Criminal de la PFA, arrojó una coincidencia de identidad superior al 96%. Con ese resultado, la Fiscalía solicitó la orden de detención, que fue concedida por el Juzgado PCyF N° 6, a cargo del juez Gonzalo Rua.

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En el marco de las tareas coordinadas por el CIJ, la División Prófugos y Capturas de la Policía de la Ciudad detuvo al acusado en el partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Llevaba consigo una mochila con un bidón de líquido combustible, parte de la ropa que habría usado durante los ataques, dos celulares y gran cantidad de panfletos políticos.

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De esta forma, la Unidad Fiscal de Flagrancia Este formalizó la imputación por los delitos previstos en el art. 189 bis del Código Penal (hasta 15 años de prisión), art. 211 (hasta 6 años) y arts. 237 y 238 (hasta 2 años). La investigación continúa abierta.