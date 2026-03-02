Andrés Hatum, profesor de la Escuela de Negocios de la UTDT: "El talento no se queda donde lo vigilan"
Andrés Hatum, experto en RRHH de la Universidad Torcuato Di Tella, criticó a empresas que exigen presencialidad y padecen el Síndrome de la Silla Caliente.
El mundo laboral pospandemia expuso las grandes falencias de los esquemas corporativos tradicionales. A través de sus redes sociales, Andrés Hatum, profesor de la Escuela de Negocios de la UTDT y autor del libro "Fragmentados: Breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida", lanzó una dura advertencia para las empresas que se niegan a soltar la presencialidad total.
El "Síndrome de la Silla Caliente" y la inseguridad gerencial
Con su habitual estilo provocador, el experto de la Universidad Torcuato Di Tella apuntó de lleno contra los líderes que miden el rendimiento por la cantidad de horas que un empleado pasa físicamente en la oficina. Hatum describió esta patología corporativa como el "Síndrome de la Silla Caliente".
Bajo este síndrome, relata el autor, el gerente afirma "Necesito verlos acá" mientras se encierra solo en su oficina. "No es colaboración, es inseguridad pura", sentenció de forma contundente.
En la misma línea, cuestionó el falso debate entre la productividad real y la simple presencia física. "En pandemia aprendimos a trabajar por objetivos, pero el jefe Choto extraña el poder de controlar hasta el tiempo del café", ironizó el académico en sus publicaciones.
La fuga de talentos y la nueva moneda de cambio, según Andrés Hatum
La exigencia de retornar a los vetustos esquemas del siglo pasado tiene un costo altísimo para las organizaciones. Hatum advirtió que insistir con estos modelos obsoletos "es el camino más rápido al fracaso".
"El talento no se queda donde lo vigilan", explicó el especialista, detallando de primera mano el inevitable fenómeno de la rotación actual: "Exigís presencialidad total y a los diez días los mejores (los que tienen opciones) se te mandan a mudar".
En su análisis de coyuntura, el profesor destacó que "el mundo cambió y la flexibilidad ya no es un beneficio opcional, sino una moneda de cambio para atraer a las nuevas generaciones que priorizan su autonomía".
Para concluir, el autor dejó un claro mensaje a las cúpulas directivas que se rehúsan a ceder el control: "Liderar hoy requiere bajar del piso 40 y entender que las personas producen más cuando se sienten respetadas y no vigiladas".
