Andrés Hatum, profesor de la Escuela de Negocios de la UTDT: "El talento no se queda donde lo vigilan"

image Andrés Hatum y un posteo disruptivo

La fuga de talentos y la nueva moneda de cambio, según Andrés Hatum

La exigencia de retornar a los vetustos esquemas del siglo pasado tiene un costo altísimo para las organizaciones. Hatum advirtió que insistir con estos modelos obsoletos "es el camino más rápido al fracaso".

"El talento no se queda donde lo vigilan", explicó el especialista, detallando de primera mano el inevitable fenómeno de la rotación actual: "Exigís presencialidad total y a los diez días los mejores (los que tienen opciones) se te mandan a mudar".

En su análisis de coyuntura, el profesor destacó que "el mundo cambió y la flexibilidad ya no es un beneficio opcional, sino una moneda de cambio para atraer a las nuevas generaciones que priorizan su autonomía".

Para concluir, el autor dejó un claro mensaje a las cúpulas directivas que se rehúsan a ceder el control: "Liderar hoy requiere bajar del piso 40 y entender que las personas producen más cuando se sienten respetadas y no vigiladas".