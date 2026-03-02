¿No tienen cumpleaños? Lo que sucede legalmente con las personas nacidas los 29 de febrero

La decisión del pontífice se debió a la eficacia de esta forma de medir el tiempo, ya que permite alinear de manera precisa las fechas astronómicas con las cronológicas. De esta manera, se logran mantener fijas las fechas de los solsticios, los equinoccios y otros sucesos naturales de vital importancia.

El cálculo exacto para sumar un día

El calendario gregoriano determina que la Tierra gira alrededor del Sol durante 365 días. Pero esta cifra no es exacta, por lo que sobran algunas horas cada año en este sistema de medición creado en Europa. En caso de que los años bisiestos no existieran para corregirlo, ocurriría un fenómeno cada 12 años en el que los cambios de las estaciones se tendrían que correr tres días.

Sin embargo, pese a todas estas particularidades, aún continúan los errores relacionados con los cálculos y por esta situación se ha determinado que los años bisiestos no son cada cuatro años en realidad. Se debe tener en cuenta que los bisiestos reales son aquellos periodos divisibles por 100 y hasta por 400, a los que se les sumará un día más, haciendo correcto afirmar que el 2096 sería un año bisiesto en lugar del 2100.