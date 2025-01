ANSES: los montos destinados para las Pensiones No Contributivas por Invalidez en febrero 2025

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmaron las fechas de diciembre en las que se abonará. En este marco, encuentra las actualizaciones de las Pensiones No Contributivas (PNC). Las Pensiones No Contributivas son una herramienta clave para garantizar derechos y brindar asistencia económica a personas que, por distintas razones, no pueden acceder a una jubilación tradicional.