Créditos de ANSES: quiénes pueden pedir hasta $240.000

La ANSES no sólamente otorga créditos de hasta $400.000, también de hasta $240.000 para un sector de beneficiarios. Estos préstamos tienen una tasa de interés fija del 29%, se puede devolver hasta en 48 cuotas mensuales y está destinado a personas que tengan Pensiones No Contributivas por Invalidez o madre de siete hijos, además de veteranos de guerra, jubilados y ex presos políticos.