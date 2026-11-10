Ante una multitud en Córdoba, el papa León XIV pidió "la santificación del pueblo argentino"
El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en Córdoba donde llamó a seguir el ejemplo de los santos locales y rezó por el pueblo argentino.
En el marco de la segunda jornada de su visita pastoral a la Argentina, pero su tercer día en el país; el papa León XIV encabezó este martes una emotiva y multitudinaria misa en la provincia de Córdoba, en el predio de FAdeA.
Ante más de un millón de fieles que colmaron el predio para escuchar su mensaje, centró su homilía en el valor de la vocación bautismal, el ejemplo de los santos y beatos locales y el compromiso de la comunidad cristiana en la vida cotidiana.
Durante su alocución, el Santo Padre destacó el testimonio de fe encarnado por figuras emblemáticas de la historia religiosa argentina, proponiéndolos como modelos de entrega y sencillez para los desafíos del presente.
El homenaje del papa León XIV a los santos argentinos y el llamado a la santidad cotidiana
El Pontífice hizo especial hincapié en el rol de los laicos y en cómo la vivencia del Evangelio se traduce en gestos concretos al servicio de los demás.
"El pueblo fiel de Dios se alegra por los seglares que, habiendo recibido el anuncio del Evangelio, vivieron la vocación bautismal en plenitud, amando a Dios y a los hermanos en la sencillez de lo cotidiano, como San Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña", expresó León XIV ante la multitud.
En ese sentido, el Papa instó a la comunidad a no quedarse en el mero recuerdo de las figuras históricas, sino a asumir la responsabilidad de dar continuidad a su legado espiritual en la sociedad actual.
"Queridos hermanos y hermanas, todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado. Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino. La santificación de todos ustedes", concluyó el pontífice.
Rumbo al tramo final de la gira pontificia
Tras su paso por la provincia mediterránea, la agenda del Santo Padre continuará según lo previsto en el itinerario oficial. En las próximas horas, la comitiva emprenderá el regreso hacia la provincia de Buenos Aires para encarar la jornada del miércoles, donde encabezará la histórica misa en la Basílica de Luján.
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