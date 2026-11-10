Ante una multitud en Córdoba, el papa León XIV pidió "la santificación del pueblo argentino"

En ese sentido, el Papa instó a la comunidad a no quedarse en el mero recuerdo de las figuras históricas, sino a asumir la responsabilidad de dar continuidad a su legado espiritual en la sociedad actual.

"Queridos hermanos y hermanas, todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado. Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino. La santificación de todos ustedes", concluyó el pontífice.

Rumbo al tramo final de la gira pontificia

Tras su paso por la provincia mediterránea, la agenda del Santo Padre continuará según lo previsto en el itinerario oficial. En las próximas horas, la comitiva emprenderá el regreso hacia la provincia de Buenos Aires para encarar la jornada del miércoles, donde encabezará la histórica misa en la Basílica de Luján.