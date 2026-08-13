"Se comió el verso del suicidio": los chats que develan el presunto crimen premeditado de Cecilia Lazcano

A esto se sumó el hallazgo de dos supuestos mensajes de despedida enviados desde el teléfono de la propia víctima durante la madrugada del crimen con el fin de plantar la escena de un suicidio; una coartada que se derrumbó cuando se comprobó que el aparato no tenía datos móviles activos desde hacía tres días.

El trasfondo del ataque también quedó al descubierto en las conversaciones: la hipótesis principal apunta a que el homicidio se desencadenó a partir de una pelea escolar que Cecilia mantuvo días antes con otra alumna, cuya pareja —el principal detenido— habría accedido a ejecutar el plan como una presunta "prueba de amor".

En paralelo, la fiscalía analiza la situación de la novia del agresor, ya que los elementos secuestrados indican que habría estado al tanto de la planificación, lo que podría derivar en nuevas imputaciones en las próximas horas.