"Se comió el verso del suicidio": los chats que develan el presunto crimen premeditado de Cecilia Lazcano
La causa por la muerte de la adolescente de 16 años dio un giro drástico tras el análisis de los teléfonos celulares. Investigan una macabra "prueba de amor".
Lo que comenzó en la madrugada del pasado 16 de julio como una aparente tragedia por un presunto suicidio en la localidad de Alvear, Corrientes, se transformó, a golpe de pericias tecnológicas, en una causa por homicidio premeditado. Se trata del caso de Cecilia Lazcano por el que ahora hay un compañero de colegio detenido.
La chica de 16 años fue encontrada gravemente herida con un profundo corte en el cuello en el barrio Estación, pidiendo auxilio antes de morir rumbo al hospital de la capital provincial. Sin embargo, el análisis forense de los dispositivos móviles dinamitó la hipótesis inicial y dejó al descubierto un plan criminal minuciosamente narrado a través de chat.
De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Facundo Cabral calificó los mensajes recuperados de los teléfonos como "lapidarios", revelando que el ataque "llevó varios días de planificación".
Entre los registros más escalofriantes hallados por los peritos en el celular del sospechoso —un compañero de colegio de la víctima— figuran ofrecimientos previos para cometer el asesinato, una brutal frase enviada en pleno ataque que advertía "Se levantó y todavía se mueve", y mensajes posteriores en los que jactaba cínicamente que "todos se comieron el verso del suicidio".
Crimen de Cecilia Lazcano en Corrientes: la trampa de la pala, un chat fraguado y posibles cómplices
El avance de la investigación permitió reconstruir la antesala del horror. Los investigadores detectaron que el menor imputado le había exigido a Cecilia que llevara una pala al encuentro, un pedido cuyo trasfondo macabro era intentar ocultar el cuerpo.
A esto se sumó el hallazgo de dos supuestos mensajes de despedida enviados desde el teléfono de la propia víctima durante la madrugada del crimen con el fin de plantar la escena de un suicidio; una coartada que se derrumbó cuando se comprobó que el aparato no tenía datos móviles activos desde hacía tres días.
El trasfondo del ataque también quedó al descubierto en las conversaciones: la hipótesis principal apunta a que el homicidio se desencadenó a partir de una pelea escolar que Cecilia mantuvo días antes con otra alumna, cuya pareja —el principal detenido— habría accedido a ejecutar el plan como una presunta "prueba de amor".
En paralelo, la fiscalía analiza la situación de la novia del agresor, ya que los elementos secuestrados indican que habría estado al tanto de la planificación, lo que podría derivar en nuevas imputaciones en las próximas horas.
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