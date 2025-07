Apareció otra ballena muerta en el Río de la Plata: ahora, en Costanera Norte

El animal fue hallado muerto, al igual que la cría de ballena que encalló en Vicente López. Del mismo modo que sucedió una semana atrás, se espera que se inicien labores para removerla y examinar la causa de la muerte, precisar su especie e identificar por qué ingresó al estuario del Río de la Plata y se desvió de la ruta de su migración natural por el mar argentino.

ballena rio de la plata costanera

Este suceso se da a pocos días de que un ejemplar juvenil de ballena jorobada fuera detectado a la altura del kilómetro 18 del Canal Costanero. Durante la mañana del último feriado, personal de la Prefectura se acercó a la costa de Vicente López. Del operativo participaron agentes de Defensa Civil y de la Patrulla Policial local, quienes trabajaron en conjunto para delimitar un perímetro de seguridad y coordinar el retiro de los restos del cetáceo.

Las tareas se activaron luego de un llamado a la línea de emergencias náuticas 106, en el que se advirtió sobre la presencia del animal en esa zona ribereña. Al arribar, el personal constató que el animal no tenía signos vitales. “Apareció esta mañana un ejemplar juvenil de ballena jorobada, no es algo normal, algo común. Creemos que es un animal que se separó de su mamá y por condiciones meteorológicas de los últimos días, la marea la acercó a las costas de Vicente López", explicó la licenciada en ciencias biológicas Laura Prosdocimi, en diálogo con Splendid AM 990. “No es algo normal, pudo haber sido por una causa en mar abierto de tormenta o algún riesgo que haya hecho que este animal muera”, añadió.

Según explica el Instituto de Conservación de Ballena, la ballena Sei (Balaenoptera borealis) es un rorcual oceánico que habita en aguas abiertas, templadas y profundas y que suele trasladarse y migrar por mar abierto, por lo que en muy pocas ocasiones se la observa en estuarios, ríos o costas bajas como las del Río de la Plata, que, además, tiene aguas turbias, baja salinidad y un importante tráfico de barcos.

No obstante, en años anteriores ha habido antecedentes de ballenas que también murieron adentrándose rio arriba, como en 2024, cuando una ballena jorobada en la localidad bonaerense de Berisso, o, en 2016, cuando se encontró una ballena picuda frente a la costa de Vicente López.

Pese a la poca probabilidad de que esto ocurra, las posibilidades se reducen a tres factores: desorientación, hambruna (búsqueda de alimento) o enfermedad.