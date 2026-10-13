Asesinato de Andrés Blaquier: condenaron a 15 años de prisión a los dos acusados
El abogado de la familia cuestionó el límite de la pena previsto para delitos cometidos por menores de edad. Todos los detalles.
La Justicia condenó a 15 años de prisión a los dos jóvenes que fueron declarados culpables del asesinato del empresario agropecuario Andrés Blaquier, cometido durante un intento de robo de su moto en octubre de 2022, cuando los acusados tenían 16 y 17 años.
Tras conocerse la sentencia, Ramiro Salaber, abogado de la familia Blaquier, cuestionó el límite de 15 años de prisión previsto en la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y advirtió que ese máximo se aplica "cualquiera sea el delito que cometan y aunque sean varios".
"Es un disparate que se festejó en las cárceles y se lloró en las familias de personas asesinadas. Esto no contribuye a mejorar la seguridad de la vida de las personas", sostuvo en diálogo con TN.
Cómo fue el asesinato de Andrés Blaquier
El empresario tenía 62 años y circulaba en una moto BMW junto a su esposa por la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 50, en Pilar, el sábado 29 de octubre de 2022, cuando fueron perseguidos durante unos diez kilómetros por dos delincuentes que intentaban robarles el vehículo.
Durante el asalto, uno de los atacantes disparó contra Blaquier, que recibió un balazo en el pecho y cayó al asfalto. Fue trasladado al Hospital de Pilar, pero murió a causa de las heridas, mientras que su esposa también sufrió dos fracturas.
Tras el ataque, los agresores escaparon con el vehículo. En la huida, uno de los sospechosos perdió el control de la moto robada a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana y sufrió lesiones, por lo que su cómplice lo asistió antes de que ambos abandonaran el lugar.
La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas que permitieron identificar a los sospechosos. Uno de ellos había acudido a un hospital de Garín para recibir atención médica por las heridas que sufrió durante la fuga, un dato que contribuyó a la pesquisa.
Finalmente, ambos jóvenes fueron detenidos en noviembre de 2022, luego de las tareas investigativas.
En octubre de 2023, la Justicia los declaró culpables como coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado y homicidio agravado, aunque la determinación de la pena quedó pendiente debido a que tenían 16 y 17 años al momento del hecho. Este martes, el tribunal fijó finalmente la condena en 15 años de prisión para cada uno.
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