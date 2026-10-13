Asesinato de Andrés Blaquier: condenaron a 15 años de prisión a los dos acusados

Tras el ataque, los agresores escaparon con el vehículo. En la huida, uno de los sospechosos perdió el control de la moto robada a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana y sufrió lesiones, por lo que su cómplice lo asistió antes de que ambos abandonaran el lugar.

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas que permitieron identificar a los sospechosos. Uno de ellos había acudido a un hospital de Garín para recibir atención médica por las heridas que sufrió durante la fuga, un dato que contribuyó a la pesquisa.

Finalmente, ambos jóvenes fueron detenidos en noviembre de 2022, luego de las tareas investigativas.

En octubre de 2023, la Justicia los declaró culpables como coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado y homicidio agravado, aunque la determinación de la pena quedó pendiente debido a que tenían 16 y 17 años al momento del hecho. Este martes, el tribunal fijó finalmente la condena en 15 años de prisión para cada uno.