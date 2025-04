Así apuñalaron al conductor de la tragedia en Parque Chacabuco

chacabuco

Ya de día, los dos hombres cruzaron la avenida pese a que el semáforo ya se había puesto en verde y en ese momento avanzaba el Ford Focus, el auto atacado. En ese instante uno de ellos le tiró una piedra al coche. Como reacción el conductor cambió su rumbo y los fue a buscar.

A mitad de calle, por Corea, los encontró y discutió con ellos por un rato, hasta que su mujer abrió la puerta y le dijo algo, se supone que fue un pedido para que volviera al vehículo.

Tras ser herida, la víctima volvió a subirse al auto y manejó hasta la Avenida Cobos y Puán, en donde se desvaneció y atropelló a una mujer que se encontraba en la vía pública. El hombre falleció y la mujer también, ya que fue arrastrada alrededor de 15 metros por el vehículo. Luego, el vehículo se estrelló contra una panadería.

Quién es el primer detenido por la tragedia en Parque Chacabuco

la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Matías Nahuel Pérez, un delincuente con antecedentes delictivos por robo y portación de armas. Hace menos de un mes había sido liberado por la Justicia por otro caso de robo y portación de armas no convencionales.

Se trata de un hombre de 27 años, residente del Barrio 1-11-14, que en los últimos ocho meses fue detenido en seis ocasiones por las autoridades porteñas, la última vez el 17 de marzo. Lo particular es que, en esta última oportunidad, fue liberado al día siguiente por la justicia.

El secretario de Seguridad porteño,Maximiliano Piñeiro, confirmó la detención de un imputado e hizo un llamado para que “todas las partes involucradas en la investigación hagan su parte”: En este sentido, el funcionario manifestó: “Hoy volvemos a detener a quien debería estar preso y no en la calle cometiendo ilícitos que terminan en una tragedia con víctimas fatales". A su vez, sostuvo que, un mes antes, el joven también había sido detenido por un hecho de robo, y posteriormente fue liberado.

Su prontuario no termina ahí. El 1 de agosto de 2024, Pérez había quedado detenido por portar armas no convencionales. Posteriormente, el 27 de septiembre, lo detuvieron por robo, y el 22 de diciembre quedó preso nuevamente por portar armas no convencionales. El 17 de enero de este año, en otro hecho, también por robo.