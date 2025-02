Así fue el crimen del joven de 26 años en Mar del Plata a manos de policías de civil

Emanuel, el joven que conducía el auto, aseguró que pensó que se trataba de un robo, dado que los efectivos policiales iban vestidos de civil y no se habrían identificado. "Yo pensé que me iban a robar o algo, porque se frenaron y se bajaron. Mi instinto fue salir para el lado de Polonia. Apenas salimos, empezaron a sacudir balazos, así de la nada, y yo arranqué rápido. Me venían siguiendo atrás y me venían sacudiendo", relató al sitio 0223 de Mar del Plata.

En el video se observa cómo los jóvenes intentaron escapar a toda velocidad del lugar, pero los policías comenzaron a disparar. Paredes, que viajaba en el asiento trasero, recibió dos disparos, según determinó la autopsia.

La Policía Citnífica trabajó en el lugar y encontró una bala de plomo que será cotejada con las armas reglamentarias 9 mm de los oficiales.

policias matan a joven en mar del plata La camioneta Ford Ecosport en la que iban tres de los cinco policías

La causa caratulada como “homicidio agravado” quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien solicitó el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona, así como también de testigos del hecho. Hasta el momento, no ordenó detenciones.

En cuanto a los cinco policías, investigan si intentaban identificar el auto en el que se trasladaban los tres amigos.

“Todo hace presumir que los jóvenes pensaron que los estaban robando, no pudieron identificar a los policías y por eso intentaron escapar. La intervención de los efectivos fue confusa y no había una identificación clara de su rol como autoridades”, sostuvo el fiscal.