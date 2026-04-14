Así llegaba Verónica Ojeda al inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona

“Makintach me da pena, nada más”, expresó Ojeda y concluyó con un deseo claro sobre el nuevo juicio que comienza este martes: “Ojalá se haga justicia”.

Nuevo juicio por la muerte de Maradona

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Este martes dará inicio el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, en un contexto atravesado por la expectativa de la familia, la atención pública y la necesidad de encaminar un proceso judicial que quedó marcado por un escándalo sin precedentes. Luego de la nulidad del primer debate, todo lo actuado anteriormente quedó sin efecto, lo que implica que esta nueva instancia comenzará desde cero, tanto en testimonios como en presentación de pruebas.

El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del “Diez”.