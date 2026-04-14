Así llegaba Verónica Ojeda al inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona
La expareja del fallecido futbolista se hizo presente en los Tribunales de San Isidro junto al abogado Mario Baudry y sin Dieguito Fernando.
Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, se presentó este martes en los Tribunales de San Isidro en el marco del inicio del nuevo juicio que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista. Llegó minutos antes de las 10 de la mañana, acompañada por su pareja y abogado, Mario Baudry, quien además actúa como querellante en la causa.
Al arribar al lugar, Ojeda dialogó brevemente con la prensa y explicó por qué su hijo Dieguito Fernando no estará presente en la audiencia de hoy. “Dieguito está en casa, decidimos entre todos que hoy no tiene que estar. Por derecho debería, pero por todas las circunstancias que pasaron estos meses con él, decidimos no traerlo. Él quería venir”, señaló.
Consultada sobre el vínculo actual con el resto de la familia Maradona, Ojeda evitó profundizar en detalles y remarcó el objetivo común: “Lo único que queremos todos es justicia y que esto se termine de una vez por todas”.
En ese contexto, también dejó una frase contundente respecto a su situación en el juicio, donde deberá declarar nuevamente: “Si uno dice la verdad, todo lo que yo pasé en esos meses, yo no le tengo miedo a nadie”.
Por último, Ojeda hizo una breve referencia al escándalo del documental secreto de la jueza Julieta Makintach, que derivó en la anulación del primer juicio y fue contundente respecto al accionar de la funcionaria judicial.
“Makintach me da pena, nada más”, expresó Ojeda y concluyó con un deseo claro sobre el nuevo juicio que comienza este martes: “Ojalá se haga justicia”.
Nuevo juicio por la muerte de Maradona
Este martes dará inicio el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, en un contexto atravesado por la expectativa de la familia, la atención pública y la necesidad de encaminar un proceso judicial que quedó marcado por un escándalo sin precedentes. Luego de la nulidad del primer debate, todo lo actuado anteriormente quedó sin efecto, lo que implica que esta nueva instancia comenzará desde cero, tanto en testimonios como en presentación de pruebas.
El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del “Diez”.
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